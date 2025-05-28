BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu! 28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:





2025-05-28 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı





Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NURETTİN SÖZEN, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 28/05/2025 00:30:00 - 28/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-28 00:30:00 - 06:00:00





Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı





Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/05/2025 00:30:00 - 28/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-28 00:30:00 - 06:00:00





Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı





Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/05/2025 00:30:00 - 28/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-28 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı





Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 28/05/2025 00:30:00 - 28/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





2025-05-28 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı





Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/05/2025 09:00:00 - 28/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.











