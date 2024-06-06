Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. LPG fiyatlarında 1 lira 8 kuruşluk bir indirim gelmişti. Petrol fiyatları 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre akaryakıt fiyatları için çifte indirim kapıda. Peki bugün akaryakıtta indirim var mı? 6 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot-LPG (Otogaz) fiyatları…

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 6 Haziran 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu. Benzin litre fiyatında bu gece 1,35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,03 TL'ye, Ankara'da 40,99 TL'ye, İzmir'de 41,29 TL'ye gerileyecek.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,40 TL'ye, Ankara'da 40,37 TL'ye, İzmir'de 40,67 TL'ye gerileyecek. İşte 6 Haziran 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,41 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,88 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,85 TL

6 / 7 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 42,64 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 41,68 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,47 TL