Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025

11:0716/09/2025, Salı
Son aylarda global petrol piyasalarında dalgalı seyreden brent fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, Türkiye’deki pompada fiyatlara doğrudan yansımaya devam ediyor. Peki, bugün (16 Eylül) benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam yaşandı mı? Benzin ve mazot (motorin) litre fiyatları ne durumda? Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025

Akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025 tarihinde değişiklik olup olmadığını merak eden araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Türkiye’de araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen akaryakıt fiyatlarında son durum tabelalara yansıdı. 

BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 16 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar, geçtiğimiz haftalarda motorin ve benzine gelen zamların ardından sabit kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 16 EYLÜL 2025

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,51 TL




İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.87 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,88 TL



ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 16 EYLÜL 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.86 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.37 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.40 TL





İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 16 EYLÜL 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.20 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 55.70 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.33 TL




