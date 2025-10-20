Son aylarda global petrol piyasalarında dalgalı seyreden brent fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, Türkiye’deki pompada fiyatlara doğrudan yansımaya devam ediyor. Peki, bugün (20 Ekim) benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam yaşandı mı? Benzin ve mazot (motorin) litre fiyatları ne durumda? Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları 20 Ekim 2025...

1 /6 Akaryakıt fiyatları 20 Ekim 2025 tarihinde değişiklik olup olmadığını merak eden araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Türkiye’de araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen akaryakıt fiyatlarında son durum tabelalara yansıdı.

2 /6 BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar, geçtiğimiz haftalarda motorin ve benzine gelen zamların ardından sabit kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları:

3 /6 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 20 EKİM 2025

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 52.18 TL Motorin litre fiyatı: 53.27 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL









4 /6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.00 TL Motorin litre fiyatı: 53.13 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL







5 /6 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 20 EKİM 2025

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL Motorin litre fiyatı: 54.29 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL










