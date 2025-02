Ya Rabb! Hayat veren ilkelerine uymakla mükellef olduğumuz Kur’an-ı Kerim’de; “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” buyuruyorsun. Kainattaki her şeyi bir ölçü, nizam ve hikmetle var eden Sensin. Her şey, Senin sonsuz kudretinin ve eşsiz sanatının eseridir. Yarattığın her şeyin hakikatini idrak edecek basiret ve feraset ihsan eyle Allah’ım! Tabiatın kanunlarına, sünnetullaha, adetullaha uymayı, huzurlu ve güvenli bir hayat inşa etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım!