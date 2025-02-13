Berat gecesi, Hicri takvimine göre Şaban ayının 14. gecesine denk gelen ve Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan bir gecedir. Bu gece, affetme, arınma ve dua etme zamanı olarak kabul edilir. Müslümanlar bu geceyi ibadetle, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirirler. Sevdiklerini, ailelerini, dostlarını ve arkadaşlarını kandil mesajlarıyla mutlu etmek isteyen vatandaşlar, en güzel, yeni, kısa ve anlamlı Berat gecesi mesajlarını paylaşmaya başladı. İşte İşte WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook üzerinden paylaşmak isteyenler için kısa, uzun, anlamlı ve en güzel kandil mesajı seçenekleri.
Berat Gecemiz mübarek olsun. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Gecesi'ni bu gece idrak edeceğiz. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem), "Recep, Allah'ın ayı; Şaban, benim ayım; Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Peygamberimiz (s.v.) buyurduğu gibi 5 gecede dualar ret olunmaz, mutlaka kabul görür. Bu gecelerden birisi de berat gecesidir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gecesini 15.'ne bağlayan gecedir. Bu gecede Müslümanlar, dua ve niyazda bulunur. Berat gecesi 11 Şubat Perşembe yani bu akşam idrak edilecek. Berat gecesi için güzel, anlamlı, dualı kandil mesajları aratılmaya başlandı. İşte sizler için bir araya getirdiğimiz resimli, anlamlı, dualı, güzel Berat gecesi mesajları 2025...
2025 BERAT GECESİ MESAJLARI, SÖZLERİ
Berat gecesi için güzel mesajlar paylaşabilirim. İşte bazı örnekler:
"Berat geceniz mübarek olsun. Bu özel gecede tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Gecemiz nur, eviniz huzur dolu olsun."
"Berat geceniz hayırlara vesile olsun. Gönüllerin bir, duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde olmanızı dilerim."
"Bu mübarek Berat gecesinde, tüm günahlarımızın affedilmesi ve dualarımızın kabul olması dileğiyle. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."
"Berat geceniz vesilesiyle, hayatınızın her anı mutluluk, kalbiniz merhamet ve sevgi ile dolsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle."
Bu mübarek gecede, kalplerimiz sevgiyle, ruhumuz huzurla dolsun. Berat gecemiz mübarek ola.
"Bu mübarek gecede, tüm kalbimizle yaptığımız duaların, affedicinin affına mazhar olması dileğiyle. Berat geceniz mübarek olsun."
Berat geceniz mübarek olsun. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçek olmasını dilerim.
Berat Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olması dileğiyle.
Ya Rabbi! Dualarımızı boş çevirme, kalplerimizi imanla, ruhumuzu huzurla doldur. Tüm sevdiklerimizle birlikte kurtuluşumuza bu geceyi vesile kıl.
Bu mübarek gecede, tüm kalbimizle yaptığımız duaların, affedicinin affına mazhar olması dileğiyle. Berat geceniz mübarek olsun.
Berat Gecesi'nin rahmeti ve mağfireti tüm insanlığı kuşatsın.
Günahlardan arınma, sevgiyle kucaklaşma ve duaların kabul olduğu bir Berat Gecesi diliyorum.
Berat Gecesi'ne erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya açarak af ve mağfiret dileriz. Dualarımızın kabul olması, hatalarımızın affedilmesi ve tüm dileklerimizin gerçek olması dileğiyle. Berat gecemiz mübarek olsun.
Berat Gecesi, bir arınma ve yenilenme gecesidir. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirerek, kalplerimizi günahlardan arındırabilir ve Allah'ın rahmetine yaklaşabiliriz. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olması dileğiyle.
Berat Gecesi'nin rahmet ve mağfiret ikliminde, tüm insanlığın barış ve huzura kavuşması için dua edelim. Sevgi ve saygının hakim olduğu, birlik ve beraberlik içinde bir dünya dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede, hatalarımızı affetmenin, sevgi ve hoşgörüyle dolmanın bir fırsatı olarak Berat gecesini kutlarım. Dualarınızın kabul olmasını dilerim.
"Rahmetin, mağfiretin ve bereketin bol olduğu bir Berat gecesi geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice güzel kandillere..."
Dualarınızın kabul olduğu bu özel gecede, kalbiniz huzurla dolsun. Berat geceniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Berat geceniz kutlu olsun.
Bu kutlu gecenin feyzi üzerimize olsun, gönüllerimiz bir olsun. Berat gecesinin getirdiği manevi atmosferin, tüm olumsuzlukları silip süpürmesini ve yerine sevgi, barış ve huzur bırakmasını temenni ediyorum.
Berat gecesi vesilesiyle, hayatınızda yeni başlangıçlar diliyorum. Geceniz hayırlı olsun
Gecenin karanlığını aydınlatan her bir yıldız gibi, hayatımız da sevgi, anlayış ve hoşgörü ile aydınlansın. Berat gecesi, bizi birbirimize daha da yakınlaştırsın, kardeşlik bağlarımızı güçlendirsin. Duaların en samimi olduğu bu gecede, senin ve sevdiklerinin tüm hayırlı dileklerinin gerçekleşmesini, sağlık ve afiyet içinde nice mübarek geceler geçirmenizi dilerim.
Berat geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun.
Bu mübarek gecede, tüm güzellikler sizinle olsun. Hayırlı geceler olsun.
Gönüller bir, dualar bir olsun. Kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu kutlu gecede, dualarımız birleşsin. Bu mübarek geceniz hayırlara vesile olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Berat geceniz mübarek, gönülleriniz ferah olsun.
Berat gecesi, tüm günahların affedilmesi dileğiyle. Dualarınızda yer almak dileğiyle.
Berat gecesi, hayatına sonsuz mutluluklar, huzur ve sağlık getirsin. Tüm güzel dileklerin kabul olması için dualar ediyorum. Allah, seni ve sevdiklerini her daim korusun, yollarınızı açık etsin. Unutma, her ne kadar uzakta olsak da, dualarımız ve sevgimiz her zaman seninle.
Unutma ki, Berat gecesi sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir muhasebe, bir arınma ve yenilenme fırsatıdır. Bu kutlu gecede kalplerimizi kin, nefret ve kırgınlıklardan arındıralım. Allah'a olan yakınlığımızı, ibadet ve dualarımızla pekiştirelim. Geçmişin hatalarından ders alıp, geleceğe umutla bakabilmek için Yüce Yaratıcı'ya yönelelim.
Bu anlamlı gecede, senin ve sevdiklerinin tüm sıkıntılarının son bulmasını, yüreklerinizin huzur ve mutlulukla dolmasını dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Dualarınızın en güzeli, en samimisi kabul olsun.
Berat Gecesi'nin feyziyle, gönlümüz aydınlansın, ruhumuz yükselsin. Bu özel gecenin getirdiği manevi atmosferin, hayatımızın her alanına olumlu yansımalar bırakmasını diliyorum.
Bu kutlu Berat gecesinde, kalplerimizin derinliklerinden yükselen tüm duaların, gökyüzünün sonsuz maviliğinde Yüce Allah'a ulaşmasını temenni ediyorum. Berat, affın, arınmanın ve manevi yükselişin gecesidir. Bu özel gece, hayatımıza yeni bir başlangıç, kalplerimize huzur ve ruhlarımıza derin bir sükunet getirsin.
Unutmayalım ki, Berat gecesi sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerleri, geçmişimizi ve geleceğimizi düşünme, tefekkür etme fırsatıdır. Bu mübarek gecede, gönüllerimizi kin ve nefretten arındıralım, sevgi ve hoşgörüyle dolduralım. Allah'a sığınarak, geçmişin hatalarından arınma, geleceğe umutla ve güvenle bakma niyetinde olalım.
Bu anlamlı gecede, tüm sıkıntılarınızın son bulmasını, yüreklerinizin huzur ve sevinçle dolmasını dilerim. Allah'ın sonsuz rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Yapılan duaların en güzeli, en samimisi kabul olsun.
Berat gecesinin getirdiği manevi huzur, hayatınızın her köşesine yayılsın, gönüllerimiz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize olsun, kalpleriniz nur, yuvanız bereketle dolsun.
Bu mübarek gecenin ışığı, kalbinizi aydınlatsın. Dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek Berat gecesi, gökyüzüne yükselen duaların samimiyetiyle, yüreğimizde bir umut ışığı yansıtıyor. Bu özel anlarda, senin ve sevdiklerinin yanında olamamanın hüznü içimde, ama dualarımızın bir olduğunu bilmek, kalbime derin bir huzur veriyor.
Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Berat geceniz kutlu, gönülleriniz nur dolu olsun
Dualarınızın göğe yükseldiği bu kutlu gecede, tüm dileklerinizin gerçekleşmesini dilerim. Berat geceniz mübarek olsun.
Bu özel gecede, gönüller bir, dualar bir olsun. Mübarek gece hayırlara vesile olsun.
Bu mübarek Berat gecesi, gökyüzüne yükselen duaların samimiyetiyle, yüreğimizde bir umut ışığı yansıtıyor. Bu özel anlarda, senin ve sevdiklerinin yanında olamamanın hüznü içimde, ama dualarımızın bir olduğunu bilmek, kalbime derin bir huzur veriyor.
Rabbim, bu güzel gecede dualarınızı kabul, hanelerinizi bereketli, kalbinizi huzurlu eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun!
Berat ne demektir?
Berat sözü “berâet” kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre “Berat gecesi” günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
Müslümanlar tarafından bu gecenin derin bir saygı ve heyecan ile kutlanmasının sebebi budur. Berat Gecesi, akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı; yaratılış gayemize uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretten uzak durmamızı öğretir. İnsanların hata ve kusurlarını örtenlerin Rabbimizin sonsuz ikramlarına nail olacaklarını haber verir.
Berat Gecesi, tövbe ve istiğfar gecesidir. Tövbe, günahta ısrar etmemektir. Hata ve
kusurlarımıza nedâmet duyup, “Tevvâb” olan Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmaktır. Yüce Rabbimiz, “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar." buyurmaktadır. Öyleyse bu mübarek geceyi hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilelim.
BERAT GECESİ DUASI
“Rahmet ve mağfiretinin dünyamıza tecelli ettiği bu kutlu Berat Gecesi’nde Senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz. Ellerimizi ulu dergahına açtık, Sana yalvarıyoruz. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme Ya Rabbi! Bu mübarek gecede yaralı ve hüzünlü bir kalple huzuruna geldik, tam bir teslimiyetle birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şehadet ediyoruz. Kudretinle bizlere inayet eyle Ya Rabbi!
Ey tövbeleri çokça kabul eden Rabbimiz! Aziz ve Kerim olan Sensin. Bizler aciz kullarız. Rahmetine güvenip affını umarak Sana yalvarıyoruz. Hata ve günahlarımızdan Senin engin merhametine ve mağfiretine iltica ediyoruz. İtirafımızı, ilticamızı ve tövbelerimizi kabul eyle Allah’ım!
Ya Rabb! Bu mübarek Berat gecesinde huzurunda ellerimizi açtık, kendisinden dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdiğin Hz. Eyyüb gibi Sana dua ediyoruz. Hz. Eyyüb gibi bizler de bir musibete duçar olduk. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere merhametinle inayet eyle Allah’ım!
Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz! Yetim kullarının sahibi Sensin, mahzun kullarının sahibi Sensin, garip kullarının sahibi Sensin. Sana Hz. Yakub’un kelimeleriyle iltica ediyoruz. Sıkıntı, keder ve hüznümüzü sadece Sana arz ediyoruz. Bizlere imdat eyle Ya Rabbi. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Bizlere kudretinle inayet eyle Allah’ım!
Ya Rabb! Hayat veren ilkelerine uymakla mükellef olduğumuz Kur’an-ı Kerim’de; “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” buyuruyorsun. Kainattaki her şeyi bir ölçü, nizam ve hikmetle var eden Sensin. Her şey, Senin sonsuz kudretinin ve eşsiz sanatının eseridir. Yarattığın her şeyin hakikatini idrak edecek basiret ve feraset ihsan eyle Allah’ım! Tabiatın kanunlarına, sünnetullaha, adetullaha uymayı, huzurlu ve güvenli bir hayat inşa etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım!
Ya Rabb! Bizleri sorumluluklarını ibadet şuuruyla yerine getirenlerden eyle. İnsanlığın faydalanması için yarattığın tabiattan ve tüm nimetlerden Sünnetüllah’a uygun bir şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah’ım!
Ülkemizi, Milletimizi, Alem-i İslam’ı ve tüm insanlığı semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah’ım! Ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm yeryüzünü her türlü rahmetine, bereketine ve inayetine mazhar eyle Allah’ım!