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BİM'de bu hafta verandalı Tiny House 599.000 TL'ye, 4 metre çekme karavan 279.000 TL'ye satışta! BİM 13-16 aktüel indirimli kataloğu yayınlandı

10:02 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Bim aktüel ürünleri gündemde. 13-16 Ağustos ürünleri ile yakından takip edilen katalogda haftanın ürünleri kullanıcılar tarafından inceleniyor. Birçok ürünün yer aldığı listede bu haftada verandalı 8500 flat tiny house ve 4 metre çekme karavan en çok ilgi gören ürünler oldu. BİM'de bu hafta verandalı Tiny House 599.000 TL'ye, 4 metre çekme karavan 279.000 TL'ye satışta olacak. İşte, Bim aktüel 13-16 Ağustos aktüel indirimli ürünler kataloğu…

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BİM market, 13-14 Ağustos tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta 4 metre çekme karavan, trambolin, deniz scooter, elektrikli çocuk scooter ve beyaz eşya gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 13-14 Ağustos BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

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VERANDALI 8500 FLAT TİNY HOUSE 599.000 TL

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BİM AKTÜEL 13 AĞUSTOS ÜRÜNLERİ


- Eros Sütyen: 199 TL

- Eros Erkek Atlet: 99TL

- Eros 3'lü Kadın Slip: 119 TL

- Eros 2'li Erkek Boxer: 179 TL

- Yapışkanlı Silikon Sütyen: 149TL

- Boncuklu Zincir Kolye: 47,50 TL

- Mara Jel Glitter: 45 TL

- Angie Lip Balm (15 ml): 35 TL

- Golden Rose Maskara: 99TL

- Mara Duş Jeli (350 ml): 45 TL

- Angie Vücut Spreyi (150 ml): 47,50 TL.

- Naturalove Valiz Etiketi: 45 TL

- Deniz Yıldızı Küpe: 35 TL

- Deniz Yıldızı Bileklik: 36TL

- Deniz Yıldızı Kolye: 52,50TL


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Senna 42″ Full HD Google Tv 6.399 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.975 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Range Epilasyon Aleti 249 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 849 TL

Geske Yüz Temizleme Fırçası 6'sı 1 Arada 2.675 TL

Polosmart Wag Maşası 399 TL

Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 49 TL

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 99 TL

Polosmart Smart Tartı 329 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 249 TL

Polosmart Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti 499 TL

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Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.975 TL

Polosmart PBS210 TWS Kulaklık 299 TL

Polosmart PBS206 TWS Kulaklık 219 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAH 279 TL

Polosmart Işıklı Tripod 99 TL

Polosmart Tabet Telefon Tutucu 49 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL

Polosmart Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 69 TL

Polosmart Araç İçi Vantuzlu Telefon Tutucu 109 TL

Polosmart Kablosuz Speaker 279 TL

Polosmart PBS117 Duvar Şarjı 149 TL

Polosmart Araç Çakmak Şarjı 59 TL

Polosmart Wireless Mouse 99 TL

Polosmart PBS202 Kablolu Kulakiçi Kulaklık 69 TL

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-Naturalove Renkli Çantalı Lastik Toka: 65 TL

- Naturalove Çiçek Mini Tarak: 45 TL

- Sek Tereyağı (400 gr): 129 TL

- İçim %3 Yağlı Yoğurt (3 Kg): 109 TL

- Danet Anadolu Dana Köfte (500 gr): 199 TL

- Polonez Dana Fermente Sucuk (500 gr): 189TL





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No Frost Buzdalabı 19.975 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL

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