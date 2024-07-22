Bu hafta raflarda yer alacak BİM aktüel ürünleri listesi yayınlandı. BİM'de 23 Temmuz Salı günü ve 27 Temmuz Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler alışverişseverlerin dikkatini çekti. Gıda, giyim, elektronik ve birçok kullanışlı eşyaya raflarda yer veren BİM ürün çeşitliliği ile ilgi görüyor. Salı günü itibarıyla başlayacak olan bu özel indirim dönemi, 29 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. BİM, bu kampanya süresince piyasaya süreceği çeşitli ve cazip ürünlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun seçenekler öneriyor. İşte BİM 23-27 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğu...

1 / 10 Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 225 lira Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 135 lira Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49 lira Sek Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 lira Fide Ton Balığı 4×80 gr 79,75 lira Bizim Margarin Kâse 250 gr Paket 250 gr 49,50 lira Peysan Süt Karameli Süt Reçeli 23,75 lira











2 / 10 Naturalove Ananas Lamba 275 lira Multivitamin Şeffaf Maskara 105 lira Naturalove Temalı Baskılı Peçete 20’li 35 lira Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150’li 25 lira Sleepy Islak Havlu 3×90 Adet 79,50 lira







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