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BİM 23-27 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı: Bu hafta BİM'de neler var? Elektrikli bisiklet, benzinli ATV, küçük ev aletleri raflarda...

15:16 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:48 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Bu hafta raflarda yer alacak BİM aktüel ürünleri listesi yayınlandı. BİM'de 23 Temmuz Salı günü ve 27 Temmuz Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler alışverişseverlerin dikkatini çekti. Gıda, giyim, elektronik ve birçok kullanışlı eşyaya raflarda yer veren BİM ürün çeşitliliği ile ilgi görüyor. Salı günü itibarıyla başlayacak olan bu özel indirim dönemi, 29 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. BİM, bu kampanya süresince piyasaya süreceği çeşitli ve cazip ürünlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun seçenekler öneriyor. İşte BİM 23-27 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğu...

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Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 225 lira

Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 135 lira

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49 lira

Sek Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 lira

Fide Ton Balığı 4×80 gr 79,75 lira

Bizim Margarin Kâse 250 gr Paket 250 gr 49,50 lira

Peysan Süt Karameli Süt Reçeli 23,75 lira






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Naturalove Ananas Lamba 275 lira

Multivitamin Şeffaf Maskara 105 lira

Naturalove Temalı Baskılı Peçete 20’li 35 lira

Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150’li 25 lira

Sleepy Islak Havlu 3×90 Adet 79,50 lira




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