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BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu paylaşıldı: UHD televizyon 15.490 TL, Elektrikli Bisiklet 17.000 TL, Saç Kurutma Makinesi 490 TL...

09:28 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

BİM mağazalarında 9 Ağustos Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. Bu haftanın aktüel kataloğunda, çeşitli kategorilerdeki ürünler indirimli fiyatlarla mağazalarda yer alacak. İşte 9 Ağustos Salı ve Cuma günü satışa çıkan tüm ürünlerin listesi...

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BİM mağazalarında 9 Ağustos 2024 Salı günü satışa sunulan aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı günkü kataloğun yanı sıra, Cuma günü için de yeni aktüel ürünlerin listesi raflarda yerini alacak. İşte 9 Ağustos Salı günü BİM mağazalarında satışa çıkan ürünler...

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Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL

Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL

Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL

Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL

RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

Saç Kurutma Makinesi 490 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

Heifer Çubuk Blender 549 TL

Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL

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Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Kadın 209 TL

Ev Elbisesi 149 TL

Işıklı Mini Scooter 599 TL

Konuşan Cansu Bebek 249 TL

Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL

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Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

Raf Organizer 69 TL

Mega Kutulu Hurç 109 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

Vakumlu Hurç 99 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL

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Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL

Yuvarlak Tepsi 229 TL

Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 249 TL

Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

Şekilli Buzluk Seti 49,50 TL

Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

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İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte 200 g 79 TL

Sümeli Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 400 g 99 TL

Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 g 49,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

Sek Kekikli-Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL

Sek Tereyağı 400 g 129 TL

Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL

Banvit Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 95 TL

Gedik Piliç Çıtır Topları 700 g 69,50 TL

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Eros Atlet Erkek 99 TL

Eros Boxer Erkek 179 TL

Eros Likralı İp Askılı Atlet Kadın 89 TL

Comfort Family Patik Çorap Kadın 5'li 47,50 TL

Yapışkanlı Silikon Sütyen 149 TL

Göğüs Dikleştirici-Gizleyici Bant 89 TL

Golden Rose Kalem Ruj 89 TL

Golden Rose Maskara 99 TL

Angie Vücut Spreyi 150 ml 47,50 TL

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