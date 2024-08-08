BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu paylaşıldı: UHD televizyon 15.490 TL, Elektrikli Bisiklet 17.000 TL, Saç Kurutma Makinesi 490 TL...

BİM mağazalarında 9 Ağustos Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. Bu haftanın aktüel kataloğunda, çeşitli kategorilerdeki ürünler indirimli fiyatlarla mağazalarda yer alacak. İşte 9 Ağustos Salı ve Cuma günü satışa çıkan tüm ürünlerin listesi...
BİM mağazalarında 9 Ağustos 2024 Salı günü satışa sunulan aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı günkü kataloğun yanı sıra, Cuma günü için de yeni aktüel ürünlerin listesi raflarda yerini alacak. İşte 9 Ağustos Salı günü BİM mağazalarında satışa çıkan ürünler...
Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL
Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL
Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL
Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL
RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL
Saç Kurutma Makinesi 490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL
Heifer Çubuk Blender 549 TL
Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL
Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL
Brode Perde 179 TL
Süet Fon Perde 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Yastık Alezi 34 TL
Paspas 99 TL
Şortlu Takım Kadın 209 TL
Ev Elbisesi 149 TL
Işıklı Mini Scooter 599 TL
Konuşan Cansu Bebek 249 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL
Raf Organizer 69 TL
Mega Kutulu Hurç 109 TL
Baza Kutulu Hurç 95 TL
Vakumlu Hurç 99 TL
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL
Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL
Yuvarlak Tepsi 229 TL
Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 249 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL
Metal Derin Bulaşıklık 159 TL
Şekilli Buzluk Seti 49,50 TL
Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte 200 g 79 TL
Sümeli Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 400 g 99 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 g 49,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL
Sek Kekikli-Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL
Sek Tereyağı 400 g 129 TL
Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL
Banvit Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 95 TL
Gedik Piliç Çıtır Topları 700 g 69,50 TL
Eros Atlet Erkek 99 TL
Eros Boxer Erkek 179 TL
Eros Likralı İp Askılı Atlet Kadın 89 TL
Comfort Family Patik Çorap Kadın 5'li 47,50 TL
Yapışkanlı Silikon Sütyen 149 TL
Göğüs Dikleştirici-Gizleyici Bant 89 TL
Golden Rose Kalem Ruj 89 TL
Golden Rose Maskara 99 TL
Angie Vücut Spreyi 150 ml 47,50 TL