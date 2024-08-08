BİM 9 Ağustos Aktüel Kataloğu paylaşıldı: UHD televizyon 15.490 TL, Elektrikli Bisiklet 17.000 TL, Saç Kurutma Makinesi 490 TL...

BİM mağazalarında 9 Ağustos Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. Bu haftanın aktüel kataloğunda, çeşitli kategorilerdeki ürünler indirimli fiyatlarla mağazalarda yer alacak. İşte 9 Ağustos Salı ve Cuma günü satışa çıkan tüm ürünlerin listesi...

1 / 8 BİM mağazalarında 9 Ağustos 2024 Salı günü satışa sunulan aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı günkü kataloğun yanı sıra, Cuma günü için de yeni aktüel ürünlerin listesi raflarda yerini alacak. İşte 9 Ağustos Salı günü BİM mağazalarında satışa çıkan ürünler...

2 / 8 Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

3 / 8 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL Saç Kurutma Makinesi 490 TL Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL Heifer Çubuk Blender 549 TL Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL

4 / 8 Brode Perde 179 TL Süet Fon Perde 329 TL Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL Yastık Alezi 34 TL Paspas 99 TL Şortlu Takım Kadın 209 TL Ev Elbisesi 149 TL Işıklı Mini Scooter 599 TL Konuşan Cansu Bebek 249 TL Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL

5 / 8 Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL Raf Organizer 69 TL Mega Kutulu Hurç 109 TL Baza Kutulu Hurç 95 TL Vakumlu Hurç 99 TL İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL

6 / 8 Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL Yuvarlak Tepsi 229 TL Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 249 TL Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL Metal Derin Bulaşıklık 159 TL Şekilli Buzluk Seti 49,50 TL Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL Katlanabilir Su Kovası 139 TL

7 / 8 İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte 200 g 79 TL Sümeli Kelle&Göbek Kaşar Peyniri 400 g 99 TL Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 g 49,50 TL Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL Sek Kekikli-Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL Sek Tereyağı 400 g 129 TL Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL Banvit Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 95 TL Gedik Piliç Çıtır Topları 700 g 69,50 TL