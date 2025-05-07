BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü raflarda yer alacak ürünlerden bazıları ve öne çıkan özellikleri şu şekilde:





Kumtel çift kapılı buzdolabı (204 Litre D-Frost): 11 bin 990 TL peşin fiyatı ile satışa sunuluyor. Ürün ücretsiz kurulum imkânı ile geliyor.

Delonghi tam otomatik kahve makinesi (Ecam290.61.B modeli): 17 bin 990 TL peşin fiyatıyla satışta. 15 bar basınç, lattecrema özelliği ve dokunmatik kontrol paneli bulunuyor.

Rolwal benzinli jeneratör (RB-J-GE-3800X): 9 bin 990 TL peşin fiyatı ile satılıyor. 3,5 kVA çıkış gücüne sahip olan ürün iki yıl garantili.

Kumtel çift hazneli fritöz (11 Litre kapasite): 5 bin 250 TL fiyatla satışta. Dijital ekranı ve geniş pişirme sepetiyle geliyor.

Kumtel deposuz su arıtma cihazı (HSA-103 modeli): 5 bin 250 TL’ye satışta. Ürün iki yıl garantili.

Onvo 32 inç QHD IPS oyuncu monitörü (OV32NMNT301QG): 7 bin 990 TL fiyatla satılıyor. HDR destekli ve 1 ms tepki süresi bulunuyor.

Onvo 27 inç FHD monitör (OV27MTD026): 4 bin 990 TL,

Onvo 24 inç FHD monitör (OV24MTD026): 3 bin 990 TL fiyatla satışta. Her iki monitörde de hoparlör ve HDMI girişi mevcut.

Volt ayaklı pota: 6 bin 490 TL’ye satılıyor. Ayarlanabilir yüksekliği ve tekerlekli taşıma sistemi bulunuyor.

Kervancı marka mobilya ürünleri: Hazerfan altı kapaklı gardırop 7 bin 750 TL, Divan kahve köşesi 7 bin 450 TL, Danilo çekmeceli makyaj masası ise 4 bin 490 TL’den satışa sunuluyor.