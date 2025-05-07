Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM'de Anneler Günü'ne özel hediyelik ürün çeşitleri de alıcıların ilgisini çekecek türden ürünler satışta olacak. Bugünden itibaren Tefal Düdüklü Tencere, Tava çeşitleri, Paşabahçe cam ürünler, terlik çeşitleri, 4 Kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap indirimde olacak. Peki, bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba BİM raflarında hangi ürünler indirimde olacak? İşte BİM aktüel 7 Mayıs 2025 indirimli ürünler listesi.
BİM aktüel 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü kataloğunda çift kapılı buzdolabı, tam otomatik kahve makinesi, oyun monitörleri ve jeneratör satışa sunuluyor.
BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü raflarda yer alacak ürünlerden bazıları ve öne çıkan özellikleri şu şekilde:
Kumtel çift kapılı buzdolabı (204 Litre D-Frost): 11 bin 990 TL peşin fiyatı ile satışa sunuluyor. Ürün ücretsiz kurulum imkânı ile geliyor.
Delonghi tam otomatik kahve makinesi (Ecam290.61.B modeli): 17 bin 990 TL peşin fiyatıyla satışta. 15 bar basınç, lattecrema özelliği ve dokunmatik kontrol paneli bulunuyor.
Rolwal benzinli jeneratör (RB-J-GE-3800X): 9 bin 990 TL peşin fiyatı ile satılıyor. 3,5 kVA çıkış gücüne sahip olan ürün iki yıl garantili.
Kumtel çift hazneli fritöz (11 Litre kapasite): 5 bin 250 TL fiyatla satışta. Dijital ekranı ve geniş pişirme sepetiyle geliyor.
Kumtel deposuz su arıtma cihazı (HSA-103 modeli): 5 bin 250 TL’ye satışta. Ürün iki yıl garantili.
Onvo 32 inç QHD IPS oyuncu monitörü (OV32NMNT301QG): 7 bin 990 TL fiyatla satılıyor. HDR destekli ve 1 ms tepki süresi bulunuyor.
Onvo 27 inç FHD monitör (OV27MTD026): 4 bin 990 TL,
Onvo 24 inç FHD monitör (OV24MTD026): 3 bin 990 TL fiyatla satışta. Her iki monitörde de hoparlör ve HDMI girişi mevcut.
Volt ayaklı pota: 6 bin 490 TL’ye satılıyor. Ayarlanabilir yüksekliği ve tekerlekli taşıma sistemi bulunuyor.
Kervancı marka mobilya ürünleri: Hazerfan altı kapaklı gardırop 7 bin 750 TL, Divan kahve köşesi 7 bin 450 TL, Danilo çekmeceli makyaj masası ise 4 bin 490 TL’den satışa sunuluyor.