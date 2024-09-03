Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 3 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çekici birçok ürün yer alıyor. BİM 3-6 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Elektrikli Bisiklet, 2'li Türk Kahvesi Makinesi, Buharlı Ütü haftanın ürünlerinde...
BİM, 3-6 Eylül 2024 hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. Bu haftaki katalogda, özellikle kamp ve doğa tutkunlarının ilgisini çekecek ürünler ve evde profesyonel bakım yapmak isteyenler için ideal seçenekler yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ürünler, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunulacak.
4 Metre Çekme Karavan (Adle)
Fiyat: 279.000 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:Knot marka çeki kolu ve dingil seti
12V Güneş enerji paneli
220V şarj adaptörü
1.2 kW benzinli marşlı şarj jeneratörü
12 Elektrik Girişi (USB'ler dahil)
Eko Led Lambalar
60 litrelik buzdolabı ve buzluk
800-1000 litre temiz su deposu
Banyo seti ve tuvalet
Marin kontrplak mobilya malzemesi
Dizel ortam ısıtıcı (demonte)
NorthPacific Trambolin
Fiyat: 2.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:Ayarlanabilir tutma barı
Alüminyum ayaklı
Maksimum yükseklik: 120 cm
Tutma barı yüksekliği: 100 cm
Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg
Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter
Fiyat: 5.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:Yaş aralığı: 6-16 yaş
Batarya kapasitesi: 25.2V 5.4 Ah Lithium
Hız: 10 km/s
Şarj süresi: 4-6 saat
Renk seçenekleri: Pembe, Mavi
LED Yüz Maskesi (TRAX Beauty Collection)
Fiyat: 1.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:3 Farklı Mod
Kırmızı Işık: Kırışıklık karşıtı, cildin gençliğini artırma
Mavi Işık: Sivilce karşıtı, cildi arındırma
Sarı Işık: Cilt tonunu eşitleme, parlaklık sağlama
Şarj süresi: 120 dk
Kullanım süresi: 600 dk
Isıtmalı Masaj Cihazı (TRAX)
Fiyat: 799,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:Omuz, sırt, karın, kol ve bacak masajı için kullanılabilir
Güç Düğmesi: Ekranı açmak için 3 saniye basılı tutun
Ürün malzemesi: ABS, kauçuk yay, PU deri
Isıtma fonksiyonu 5 seviyede ayarlanabilir
Yüz Germe Masaj Cihazı
Fiyat: 999,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Özellikler:EMS Teknolojisi ile kafa ve yüz masajı
Akıllı zamanlayıcı
USB ile şarj edilebilir
Güç kaynağı: 5V/1000 mA
Kas aktivasyonu: 300-1200g
Redüksiyon: 1600-2200