Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 3 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çekici birçok ürün yer alıyor. BİM 3-6 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Elektrikli Bisiklet, 2'li Türk Kahvesi Makinesi, Buharlı Ütü haftanın ürünlerinde...

1 / 10 BİM, 3-6 Eylül 2024 hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. Bu haftaki katalogda, özellikle kamp ve doğa tutkunlarının ilgisini çekecek ürünler ve evde profesyonel bakım yapmak isteyenler için ideal seçenekler yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ürünler, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunulacak.

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4 / 10 4 Metre Çekme Karavan (Adle)



Fiyat: 279.000 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:Knot marka çeki kolu ve dingil seti 12V Güneş enerji paneli 220V şarj adaptörü 1.2 kW benzinli marşlı şarj jeneratörü 12 Elektrik Girişi (USB'ler dahil) Eko Led Lambalar 60 litrelik buzdolabı ve buzluk 800-1000 litre temiz su deposu Banyo seti ve tuvalet Marin kontrplak mobilya malzemesi Dizel ortam ısıtıcı (demonte)

NorthPacific Trambolin

Fiyat: 2.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:Ayarlanabilir tutma barı Alüminyum ayaklı Maksimum yükseklik: 120 cm Tutma barı yüksekliği: 100 cm Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg

Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter

Fiyat: 5.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:Yaş aralığı: 6-16 yaş Batarya kapasitesi: 25.2V 5.4 Ah Lithium Hız: 10 km/s Şarj süresi: 4-6 saat Renk seçenekleri: Pembe, Mavi

















5 / 10 LED Yüz Maskesi (TRAX Beauty Collection)

Fiyat: 1.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:3 Farklı Mod Kırmızı Işık: Kırışıklık karşıtı, cildin gençliğini artırma Mavi Işık: Sivilce karşıtı, cildi arındırma Sarı Işık: Cilt tonunu eşitleme, parlaklık sağlama Şarj süresi: 120 dk Kullanım süresi: 600 dk

Isıtmalı Masaj Cihazı (TRAX)

Fiyat: 799,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:Omuz, sırt, karın, kol ve bacak masajı için kullanılabilir Güç Düğmesi: Ekranı açmak için 3 saniye basılı tutun Ürün malzemesi: ABS, kauçuk yay, PU deri Isıtma fonksiyonu 5 seviyede ayarlanabilir Yüz Germe Masaj Cihazı Fiyat: 999,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit) Özellikler:EMS Teknolojisi ile kafa ve yüz masajı Akıllı zamanlayıcı USB ile şarj edilebilir Güç kaynağı: 5V/1000 mA Kas aktivasyonu: 300-1200g Redüksiyon: 1600-2200

















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