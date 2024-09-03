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BİM 3- 6 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında: İndirim başladı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 3- 6 Eylül Çekme karavan, elektrikli scooter, trambolin...

11:04 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 3 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çekici birçok ürün yer alıyor. BİM 3-6 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Elektrikli Bisiklet, 2'li Türk Kahvesi Makinesi, Buharlı Ütü haftanın ürünlerinde...

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BİM, 3-6 Eylül 2024 hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. Bu haftaki katalogda, özellikle kamp ve doğa tutkunlarının ilgisini çekecek ürünler ve evde profesyonel bakım yapmak isteyenler için ideal seçenekler yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ürünler, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunulacak. 

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4 Metre Çekme Karavan (Adle)



Fiyat: 279.000 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:Knot marka çeki kolu ve dingil seti

12V Güneş enerji paneli

220V şarj adaptörü

1.2 kW benzinli marşlı şarj jeneratörü

12 Elektrik Girişi (USB'ler dahil)

Eko Led Lambalar

60 litrelik buzdolabı ve buzluk

800-1000 litre temiz su deposu

Banyo seti ve tuvalet

Marin kontrplak mobilya malzemesi

Dizel ortam ısıtıcı (demonte)


NorthPacific Trambolin


Fiyat: 2.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:Ayarlanabilir tutma barı

Alüminyum ayaklı

Maksimum yükseklik: 120 cm

Tutma barı yüksekliği: 100 cm

Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg


Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter


Fiyat: 5.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:Yaş aralığı: 6-16 yaş

Batarya kapasitesi: 25.2V 5.4 Ah Lithium

Hız: 10 km/s

Şarj süresi: 4-6 saat

Renk seçenekleri: Pembe, Mavi









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LED Yüz Maskesi (TRAX Beauty Collection)


Fiyat: 1.975,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:3 Farklı Mod

Kırmızı Işık: Kırışıklık karşıtı, cildin gençliğini artırma

Mavi Işık: Sivilce karşıtı, cildi arındırma

Sarı Işık: Cilt tonunu eşitleme, parlaklık sağlama

Şarj süresi: 120 dk

Kullanım süresi: 600 dk


Isıtmalı Masaj Cihazı (TRAX)


Fiyat: 799,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:Omuz, sırt, karın, kol ve bacak masajı için kullanılabilir

Güç Düğmesi: Ekranı açmak için 3 saniye basılı tutun

Ürün malzemesi: ABS, kauçuk yay, PU deri

Isıtma fonksiyonu 5 seviyede ayarlanabilir

Yüz Germe Masaj Cihazı

Fiyat: 999,00 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özellikler:EMS Teknolojisi ile kafa ve yüz masajı

Akıllı zamanlayıcı

USB ile şarj edilebilir

Güç kaynağı: 5V/1000 mA

Kas aktivasyonu: 300-1200g

Redüksiyon: 1600-2200









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