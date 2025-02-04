BİM aktüel 4-5 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de uygun fiyatları kahvaltılık çeşitleri, atıştırmalık ürünler, makyaj malzemeleri, makyaj aynası ve oyun bilgisayarı, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi gibi birçok çeşit ürün bulunuyor. İşte BİM 4-5 Şubat aktüel kataloğu...
4 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİ
Yoğurt 149,00 TL
Tost Peyniri 259,00 TL
Lor Peyniri 49,50 TL
But 54,90 TL
Gofret 69,00 TL
Kakaolu fındık kreması 175 TL
Antep Fıstığı ezmesi 299 TL
Dubai Çikolatası 189 TL
Nane aromalı sakız 29 TL
Islak havlu 25,00 TL
Peçete 16,50 TL
Mum 74,50 TL
Kadın-erkek parfüm 125 TL
Kadın 3'lü çamaşır 159 TL
Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL
Boxer 119 TL
Çorap çeşitleri 25 TLL
Makyaj Aynası 999 TLv
BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU
Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
Oyun Bilgisayarı 36.295 TL
BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU
Buzdolabı 20.999 TL
Çamaşır Makinesi 8KG 10.990 TL
Kurutma Makinesi 8 KG 11.390 TL