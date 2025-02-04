BİM aktüel 4-5 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de uygun fiyatları kahvaltılık çeşitleri, atıştırmalık ürünler, makyaj malzemeleri, makyaj aynası ve oyun bilgisayarı, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi gibi birçok çeşit ürün bulunuyor. İşte BİM 4-5 Şubat aktüel kataloğu...

1 /5 4 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİ

Yoğurt 149,00 TL Tost Peyniri 259,00 TL Lor Peyniri 49,50 TL But 54,90 TL







2 /5 Gofret 69,00 TL Kakaolu fındık kreması 175 TL Antep Fıstığı ezmesi 299 TL Dubai Çikolatası 189 TL Nane aromalı sakız 29 TL

3 /5 Islak havlu 25,00 TL Peçete 16,50 TL Mum 74,50 TL Kadın-erkek parfüm 125 TL Kadın 3'lü çamaşır 159 TL Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL Boxer 119 TL Çorap çeşitleri 25 TLL Makyaj Aynası 999 TLv





4 /5 BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU Oyun Bilgisayarı 64.295 TL Oyun Bilgisayarı 36.295 TL