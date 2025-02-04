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BİM 4-5 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler

BİM 4-5 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler

08:434/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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BİM aktüel 4-5 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de uygun fiyatları kahvaltılık çeşitleri, atıştırmalık ürünler, makyaj malzemeleri, makyaj aynası ve oyun bilgisayarı, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi gibi birçok çeşit ürün bulunuyor. İşte BİM 4-5 Şubat aktüel kataloğu...

4 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİ


Yoğurt 149,00 TL

Tost Peyniri 259,00 TL

Lor Peyniri 49,50 TL

But 54,90 TL




Gofret 69,00 TL

Kakaolu fındık kreması 175 TL

Antep Fıstığı ezmesi 299 TL

Dubai Çikolatası 189 TL

Nane aromalı sakız 29 TL

Islak havlu 25,00 TL

Peçete 16,50 TL

Mum 74,50 TL

Kadın-erkek parfüm 125 TL

Kadın 3'lü çamaşır 159 TL

Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL

Boxer 119 TL

Çorap çeşitleri 25 TLL

Makyaj Aynası 999 TLv



BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

Oyun Bilgisayarı 64.295 TL

Oyun Bilgisayarı 36.295 TL

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

Buzdolabı 20.999 TL

Çamaşır Makinesi 8KG 10.990 TL

Kurutma Makinesi 8 KG 11.390 TL

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