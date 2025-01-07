BİM mağazalarında bu hafta Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. 7-10 Ocak tarihlerinde mağazalarda satışa çıkacak olan BİM aktüel kataloglarında bu hafta yer alan ürünler arasında Turbo Cam Ankastre Set, Dijitsu TV, Süpürge, Isıtıcı Çeşitleri, Tost Makinesi, Balıkçılık Malzemeleri ve daha birçok ürün yer alıyor. Bugün BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimli? İşte BİM 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

1 /4 BİM AKTÜEL 7 OCAK 2025

Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 197,50 TL Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 209 TL Tamek Bezelye Konservesi 830 gr. 19,75 TL Tamek Garnitür 550 gr. 27 TL Tamek Domates Salçası 1500 gr. 75 TL Lokman Çilek Reçeli 1000 gr. 69,50 TL Metin Tahin 1000 gram 110 TL













2 /4 Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 gr. 67,50 TL

İçim Fit Protein Kahveli Süt 400 ml 34,50 TL İçim Krem Peynir 300 gr. 52,50 TL Dost Şeftalili&Ananaslı Kefir 1 L 39,90 TL Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr. 99,50 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr. 199 TL Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr. 25 TL Banvit Piliç Bonfile 1000 gr. 149,90 TL Feast Ispanak 450 gr. 35 TL















3 /4 Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 37,50 TL

Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL Avşar Maden Suyu 6x200 ml 27,50 TL Cafe Crown Filtre Kahve Çeşitleri 250 gr. 129 TL Cafe Crown Salep Teneke 400 gr. 99 TL Dimes Express %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1 L 39,50 TL Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr. 119 TL Damak Çikolata Çeşitleri 65 gr. 29,50 TL











