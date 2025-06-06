Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi açıklandı mı?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında Borsa İstanbul’un çalışma takvimi geliyor. Bayramın 4,5 gün olarak ilan edilmesiyle birlikte, BIST’te işlemlerin ne zaman duracağı ve yeniden ne zaman başlayacağı gündeme taşındı. Piyasada işlem yapanlar için kritik tarih detayları belli olmaya başladı.

1 /3 Kurban Bayramı tatilinde borsa açık mı? 4,5 günlük resmi tatil kararı sonrasında gözler Borsa İstanbul’un işlem takvimine çevrildi. Yatırımcılar, hisse alım-satım işlemlerinin ne zaman duracağına dair resmi açıklamaları bekliyor. Peki, borsa ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?

2 /3 BORSA KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2025 tatil takvimine göre, Borsa İstanbul 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri tatil olacak. Borsa İstanbul'da işlemler 10 Haziran 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.