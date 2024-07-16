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Borsa İstanbul rekor seviyeyi gördü: BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

13:41 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 13:44 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Borsa İstanbul'da son durum</p>
Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.186,45 puanla rekor seviyeyi gördü. İşte canlı borsa takip ekranı-Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve kaybettirenler.

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Günün ilk yarısında 11.186,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Borsa günün ilk yarısında 11.186,45 puanla rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu.

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Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

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Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.

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Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

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Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

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Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

CANLI BORSA Takip Ekranı

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