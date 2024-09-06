Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında en fazla kazandıran şirket belli oldu.

Ağustos ayında Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran şirket Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Beşiktaş, spor kulüpleri arasında hisse senedi performansı ile dikkat çekerek yatırımcılarına kazanç sağladı. İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandıran takımlar…

1 / 6 Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



2 / 6 Basın mensuplarının derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 0,9 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de geçen ay yüzde 1,3 arttı.



3 / 6 Yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 5,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 18,4 kaybettirdi. Yeşil sahalarda başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, buradaki başarısını borsaya da taşıdı.

4 / 6 Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 10 puana ulaşarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirdi. Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 55,2, Galatasaray yüzde 18,3, Trabzonspor yüzde 13 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 22,6 kaybettirdi.



5 / 6 Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ağustos ayını 14 milyar 45 milyon 262 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.