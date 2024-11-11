Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün yağış var mı? Hangi illerde yağmur bekleniyor? İşte 11-17 Kasım 2024 için yapılan hava durumu tahmini...
Meteoroloji, 11-17 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarında dalgalanmaların yaşanacağı bu hafta, bazı bölgelerde güneşli günler devam ederken, bazı şehirlerde ise yağış ve soğuk hava etkili olacak. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Buna göre Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 11-17 KASIM 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporu şu şekilde:
SICAKLIK İYİCE DÜŞECEK
Bugün Trakya'da yağmur, Doğu Anadolu'da yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta civarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor. Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu'da kar görülebilecek.
İstanbul bugün aralıklı yerel yağmurlu 16, Edirne yağmurlu 12, İzmir 19, Antalya doğusu yağmurlu 22, Ankara 17 C. Bu sıcaklıklar perşembe gününe kadar değişmiyor. Perşembeden itibaren İstanbul-Ankara 12-13 dereceye düşüyor.