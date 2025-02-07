Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. İşte 7 Şubat BODU iptal olan seferler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferleri de iptal edildi.
BUDO 7 ŞUBAT CUMA İPTAL EDİLEN SEFERLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı üzerine BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.
MARMARA'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?
Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.