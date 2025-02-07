Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. İşte 7 Şubat BODU iptal olan seferler...

1 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferleri de iptal edildi.

2 /4 BUDO 7 ŞUBAT CUMA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı üzerine BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

3 /4 MARMARA'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?

Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.