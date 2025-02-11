Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Devler Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Bu akşam 4 karşılaşma oynanacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinden biri de Manchester City-Real Madrid karşılaşması olacak. Devler Ligi play-off aşaması ilk tur maçları TRT ve Tabii ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 12 Şubat maç programı.

1 /6 Futbolseverler bu akşamki maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde play off mücadelesi verecek Manchester City-Real Madrid, Brest - Paris Saint-Germain, Juventus - PSV Eindhoven, Sporting CP - Borussia Dortmund maçları bu akşam TRT ve Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. İşte günün maçları.

2 /6 BUGÜN 12 ŞUBAT HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Brest - Paris Saint-Germain maçı saat 20.45'te Juventus - PSV Eindhoven maçı saat 23.00'da Manchester City - Real Madrid maçı saat 23.00'da Sporting CP - Borussia Dortmund maçı saat 23.00'da başlayacak.





3 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, 11-12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, 11-12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.



4 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

11 Şubat Salı: 20.45 Brest - Paris Saint-Germain 23.00 Juventus - PSV Eindhoven 23.00 Manchester City - Real Madrid 23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund 12 Şubat Çarşamba 20.45 Club Brugge - Atalanta 23.00 Celtic - Bayern Münih 23.00 Feyenoord - Milan 23.00 Monaco - Benfica



5 /6 1. LİG

17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor) 20:00 Manisa FK - Kocaelispor (TRT Spor)

İNGİLTERE - FA CUP

23:00 Exeter City - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 2)