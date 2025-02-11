Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Devler Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Bu akşam 4 karşılaşma oynanacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinden biri de Manchester City-Real Madrid karşılaşması olacak. Devler Ligi play-off aşaması ilk tur maçları TRT ve Tabii ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 12 Şubat maç programı.
Futbolseverler bu akşamki maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde play off mücadelesi verecek Manchester City-Real Madrid, Brest - Paris Saint-Germain, Juventus - PSV Eindhoven, Sporting CP - Borussia Dortmund maçları bu akşam TRT ve Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. İşte günün maçları.
BUGÜN 12 ŞUBAT HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Brest - Paris Saint-Germain maçı saat 20.45'te
Juventus - PSV Eindhoven maçı saat 23.00'da
Manchester City - Real Madrid maçı saat 23.00'da
Sporting CP - Borussia Dortmund maçı saat 23.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, 11-12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, 11-12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
11 Şubat Salı:
20.45 Brest - Paris Saint-Germain
23.00 Juventus - PSV Eindhoven
23.00 Manchester City - Real Madrid
23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund
12 Şubat Çarşamba
20.45 Club Brugge - Atalanta
23.00 Celtic - Bayern Münih
23.00 Feyenoord - Milan
23.00 Monaco - Benfica
1. LİG
17:00 Çorum FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)
20:00 Manisa FK - Kocaelispor (TRT Spor)
İNGİLTERE - FA CUP
23:00 Exeter City - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 2)