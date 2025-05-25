Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 25 Mayıs 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? 25 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var?
15:00 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport 2
15:00 Charlton Athletic - Leyton Orient İngiltere EFL League 1 Play-Off Final TV 8 Buçuk
16:00 Turan - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:00 Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması beIN Sports Haber
17:15 Villarreal - Sevilla İspanya La Liga S Sport 2
17:15 1923 Mustafakemalpaşa Spor - Kocaelispor U19 Gelişim Ligi TRT Spor
18:00 Bournemouth - Leicester City İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Fulham - Manchester City İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Ipswich Town - West Ham İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Liverpool - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Newcastle - Everton İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Nottingham Forest - Chelsea İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Southampton - Arsenal İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Tottenham - Brighton İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:00 Wolverhampton - Brentford İngiltere Premier Lig Konferans Yayını Bein Sports 3
18:30 Araz - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 Rams Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 4
19:00 Beşiktaş - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 1
19:00 Konyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 4
19:00 Trabzonspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 2
19:00 Kayserispor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 4
19:15 Benfica - Sporting Lisbon Portekiz Kupası Final TRT Spor
19:30 Club Brugge - Antwerp Belçika Pro League Play Off Konferans Yayın TV 8 Buçuk
19:30 Genk - Anderlecht Belçika Pro League Play Off Konferans Yayın TV 8 Buçuk
19:30 St.Gilloise - KAA Gent Belçika Pro League Konferans Yayın TV 8 Buçuk
21:30 Fransa - Arnavutluk UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
21:30 Portekiz - Almanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
21:45 Atalanta - Parma İtalya Serie A Yayın Yok
21:45 Empoli - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Lazio - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Torino - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Udinese - Fiorentina İtalya Serie A Yayın Yok
21:45 Venezia - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Athletic Bilbao - Barcelona İspanya La Liga Tivibu Spor 1
22:00 San Lorenzo - CA Platense Arjantin Primera Division Play Off Yarı Final Spor Smart
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