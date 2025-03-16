Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 16 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Ç.Rizespor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
13:30 İstanbulspor - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Çorum FK - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Adana 01 FK - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok
14:15 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Tuttur TV
14:30 Venezia - Napoli İtalya Serie A S Sport 2
14:30 Lazio - Como İtalya Kadinlar Serie A W-Sport
15:00 Sebail - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:30 Braunschweig - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:30 Karlsruhe - Ulm Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:30 Nürnberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
15:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
15:30 Sheffield W. - Sheffield Utd İngiltere Championship Tuttur TV
16:00 Leganes - Real Betis İspanya La Liga S Sport
16:00 Hatayspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Göztepe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Amedspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Bayer Leverkusen - Werder Bremen Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport
16:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:30 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
16:30 Twente - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
17:00 Lyon - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:00 Bologna - Lazio İtalya Serie A S Sport 2
17:30 Bochum - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect
17:30 Turan - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
18:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport
18:45 Ajax - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tuttur TV
19:00 FC Midtjylland - Randers Danimarka Süper Ligi Tuttur TV
19:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Tuttur TV
19:15 Brest - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Montpellier - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Strasbourg - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:30 Heidenheim - Holstein Kiel Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1
19:30 Liverpool - Newcastle İngiltere Lig Kupasi Final TV 8 Buçuk
20:00 Fiorentina - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Osasuna - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport
20:30 Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Club Brugge - Charleroi Belçika Pro League Tuttur TV
21:00 Rio Ave - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus
21:30 Stuttgart - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1
22:00 Leicester City - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 FCSB - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Tuttur TV
22:45 PSG - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Atletico Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport
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