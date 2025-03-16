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Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 16 Mart 2025 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 16 Mart 2025 Pazar maç programı

10:2416/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 16 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Ç.Rizespor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

13:30 İstanbulspor - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Çorum FK - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Adana 01 FK - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok

14:15 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Tuttur TV

14:30 Venezia - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

14:30 Lazio - Como İtalya Kadinlar Serie A W-Sport

15:00 Sebail - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:30 Braunschweig - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

15:30 Karlsruhe - Ulm Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

15:30 Nürnberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

15:30 Sheffield W. - Sheffield Utd İngiltere Championship Tuttur TV

16:00 Leganes - Real Betis İspanya La Liga S Sport

16:00 Hatayspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Göztepe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Amedspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Bayer Leverkusen - Werder Bremen Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport

16:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:30 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

16:30 Twente - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

17:00 Lyon - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:00 Bologna - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

17:30 Bochum - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect

17:30 Turan - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

18:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport

18:45 Ajax - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tuttur TV

19:00 FC Midtjylland - Randers Danimarka Süper Ligi Tuttur TV

19:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Tuttur TV

19:15 Brest - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Montpellier - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Strasbourg - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Heidenheim - Holstein Kiel Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1

19:30 Liverpool - Newcastle İngiltere Lig Kupasi Final TV 8 Buçuk

20:00 Fiorentina - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Osasuna - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

20:30 Fenerbahçe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Fatih Karagümrük - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Club Brugge - Charleroi Belçika Pro League Tuttur TV

21:00 Rio Ave - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

21:30 Stuttgart - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1

22:00 Leicester City - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 FCSB - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Tuttur TV

22:45 PSG - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Atletico Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport


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