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Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 2 Mart 2025 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 2 Mart 2025 Pazar maç programı

11:052/03/2025, dimanche
G: 2/03/2025, dimanche
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 2 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Ç.Rizespor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2

13:30 Boluspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Giresunspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Karaköprü Bld. - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 1461 Trabzon - Batman Petrol TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube

14:00 Mazıdağı Fosfat - Fatsa Bld. TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Youtube

14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Exxen

14:30 Monza - Torino İtalya Serie A S Sport 2

15:30 Elversberg - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2

15:30 Magdeburg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3

15:30 Paderborn - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1

16:00 Kasımpaşa - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Leganes - Getafe İspanya La Liga S Sport

16:00 Adanaspor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 Almere - Ajax Hollanda Eredivisie Tuttur TV

16:45 Newcastle - Brighton İngiltere FA Cup tabii Spor

17:00 Lyon - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Bologna - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Genoa - Empoli İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus

17:30 Union Berlin - Holstein Kiel Almanya Bundesliga Bein Sports 3

18:00 Aberdeen - Dundee United İskoçya Premier Lig S Sport Plus

18:15 Barcelona - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

19:15 Angers - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports

19:15 Auxerre - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Montpellier - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:30 Augsburg - Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports 3

19:30 Manchester Utd - Fulham İngiltere FA Cup tabii Spor

20:00 Roma - Como İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Fenerbahçe - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Mallorca - Alaves İspanya La Liga Spor 1

20:30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Standard Liege - Anderlecht Belçika Pro League TV 8 Buçuk

21:30 AEK - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

22:00 Al Ittihad - Al Okhdood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:45 Marsilya - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Milan - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Osasuna - Valencia İspanya La Liga Spor 

23:30 Rio Ave - Braga Portekiz Liga NOS Tuttur TV


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