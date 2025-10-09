Futbol heyecanı bugün de hız kesmiyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 7. haftası çerçevesinde 9 Ekim Perşembe günü tam 8 karşılaşma sahada olacak. Akşam saatlerinde Finlandiya ile Litvanya arasında kritik maç oynanacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise Çekya, Hırvatistan’ı ağırlayacak. U18 Dörtlü Turnuva maçları da sahne almaya devam ediyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler için bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte 9 Ekim Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı.
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?
14:00 Türkiye - Romanya Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok
14:00 İspanya - Portekiz Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok
19:00 Finlandiya - Litvanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Avusturya - San Marino 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Belarus - Danimarka 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Çekya - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Faroe Adaları - Karadağ 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 İskoçya - Yunanistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
21:45 Malta - Hollanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen