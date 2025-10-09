Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var kimin maçı oynanacak? 9 Ekim Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı

Bugün hangi maçlar var kimin maçı oynanacak? 9 Ekim Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı

13:589/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?</p>
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

Futbol heyecanı bugün de hız kesmiyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 7. haftası çerçevesinde 9 Ekim Perşembe günü tam 8 karşılaşma sahada olacak. Akşam saatlerinde Finlandiya ile Litvanya arasında kritik maç oynanacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise Çekya, Hırvatistan’ı ağırlayacak. U18 Dörtlü Turnuva maçları da sahne almaya devam ediyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler için bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte 9 Ekim Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar bugün hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, 9 Ekim Perşembe günü nefes kesen karşılaşmalarla start alıyor. Günün öne çıkan maçlarından biri Finlandiya ile Litvanya arasındaki çekişmeli mücadele olacak. Ayrıca Çekya, güçlü rakibi Hırvatistan’ı konuk ediyor. Öte yandan, U18 Dörtlü Turnuva’da da futbol coşkusu sürüyor. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden taraftarlar için, “Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. İşte 9 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların detaylı programı.

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?

14:00 Türkiye - Romanya Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok

14:00 İspanya - Portekiz Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok

19:00 Finlandiya - Litvanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Avusturya - San Marino 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Belarus - Danimarka 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Çekya - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Faroe Adaları - Karadağ 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Güney Kıbrıs - Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İskoçya - Yunanistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Malta - Hollanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?