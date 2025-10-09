Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar bugün hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, 9 Ekim Perşembe günü nefes kesen karşılaşmalarla start alıyor. Günün öne çıkan maçlarından biri Finlandiya ile Litvanya arasındaki çekişmeli mücadele olacak. Ayrıca Çekya, güçlü rakibi Hırvatistan’ı konuk ediyor. Öte yandan, U18 Dörtlü Turnuva’da da futbol coşkusu sürüyor. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden taraftarlar için, “Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. İşte 9 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların detaylı programı.