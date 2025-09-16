Bugün futbol heyecanı dolu bir gün yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 10 karşılaşma oynanırken, Avrupa arenasında da dev maçlar futbolseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Marsilya karşısına çıkacak; İngiltere’de ise Tottenham, Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 16 Eylül Salı günü sahne alacak maç programı ve yayın detayları.
Bugün kimin maçı var? 16 Eylül Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı
10:45 Melbourne City - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Gangwon - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Machida - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:30 Ağrı 1970 - Batman Petrol Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:15 Buriram - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:30 Kırıkkalespor - Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
16:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:45 ATK Mohun Bagan - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
18:00 Tire 2021 - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
19:00 Al Ahli Dubai - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:45 Athletic Bilbao - ArsenalUEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sporttabii Spor
19:45 PSV - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor
20:30 Hatayspor - Erciyes 38 FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
21:15 Al Hilal - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
21:15 Al Hussein - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
22:00 Benfica - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Tottenham - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor.