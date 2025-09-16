Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, 10 heyecan verici müsabakayla devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında da dev takımlar sahaya çıkacak. Bugün ayrıca Bayern Real Madrid - Marsilya ve Tottenham - Villarreal gibi zirve mücadeleleri yaşanacak. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? diye merak ediyor. İşte 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak maçlar programı.