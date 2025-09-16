Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 16 Eylül Salı bugün oynanacak maçlar: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı başlıyor

10:2816/09/2025, Salı
Yeni Şafak
<p><strong><em><u>Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

Bugün futbol heyecanı dolu bir gün yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 10 karşılaşma oynanırken, Avrupa arenasında da dev maçlar futbolseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Marsilya karşısına çıkacak; İngiltere’de ise Tottenham, Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 16 Eylül Salı günü sahne alacak maç programı ve yayın detayları.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, 10 heyecan verici müsabakayla devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında da dev takımlar sahaya çıkacak. Bugün ayrıca Bayern Real Madrid - Marsilya ve Tottenham - Villarreal gibi zirve mücadeleleri yaşanacak. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? diye merak ediyor. İşte 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak maçlar programı.

Bugün kimin maçı var? 16 Eylül Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

10:45 Melbourne City - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Gangwon - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Machida - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:30 Ağrı 1970 - Batman Petrol Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:15 Buriram - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 Kırıkkalespor - Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

16:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:45 ATK Mohun Bagan - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

18:00 Tire 2021 - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

19:00 Al Ahli Dubai - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:45 Athletic Bilbao - ArsenalUEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sporttabii Spor

19:45 PSV - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor

20:30 Hatayspor - Erciyes 38 FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

21:15 Al Hilal - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:15 Al Hussein - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:00 Benfica - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Tottenham - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor.

