Futbol tutkunlarının gözü bu bugün oynanacak karşılaşmalarda. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken dev mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gecenin öne çıkan maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos deplasmanında galibiyet arayacak. Günün bir diğer dikkat çekici mücadelesinde ise Villarreal, Manchester City’i konuk edecek. AFC Şampiyonlar Ligi sahnesinde de nefesler tutuldu; Al Hilal, Al Sadd karşısında üç puan mücadelesi verecek. “Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak edenler için işte 21 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmaların programı.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
13:00 Chengdu Rongcheng - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:00 Ulsan Hyundai - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:00 Arsenal - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi tabii Spor
15:15 Shanghai Port - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:30 St.Gilloise - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:45 Ahal - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:00 Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:45 Barcelona - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
19:45 Kairat Almaty - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
21:15 Al Hilal - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
22:00 Arsenal - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Kopenhag - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6
22:00 Bayer Leverkusen - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
22:00 Newcastle - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
22:00 PSV - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
22:00 St.Gilloise - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
22:00 Villarreal - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2