Futbol tutkunları için bugün heyecan dolu maçlar var! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam Bayer Leverkusen ile PSG arasında nefes kesen bir karşılaşma yaşanacak. St.Gilloise, sahasında Inter ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer merakla beklenen maç ise Kopenhag ile B.Dortmund arasında oynanacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de rekabet dorukta; Al Hilal, Al Sadd ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini ve yayın kanallarını öğrenmek isteyen taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak maçların detayları!