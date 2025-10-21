Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün oynanacak maçlar: 21 Ekim bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçlar: 21 Ekim bugün kimin maçı var, hangi maçlar ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

13:4921/10/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol tutkunlarının gözü bu bugün oynanacak karşılaşmalarda. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken dev mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gecenin öne çıkan maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos deplasmanında galibiyet arayacak. Günün bir diğer dikkat çekici mücadelesinde ise Villarreal, Manchester City’i konuk edecek. AFC Şampiyonlar Ligi sahnesinde de nefesler tutuldu; Al Hilal, Al Sadd karşısında üç puan mücadelesi verecek. “Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak edenler için işte 21 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmaların programı.

Futbol tutkunları için bugün heyecan dolu maçlar var! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam Bayer Leverkusen ile PSG arasında nefes kesen bir karşılaşma yaşanacak. St.Gilloise, sahasında Inter ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer merakla beklenen maç ise Kopenhag ile B.Dortmund arasında oynanacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de rekabet dorukta; Al Hilal, Al Sadd ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini ve yayın kanallarını öğrenmek isteyen taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak maçların detayları!

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

13:00 Chengdu Rongcheng - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Ulsan Hyundai - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:00 Arsenal - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi tabii Spor

15:15 Shanghai Port - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 St.Gilloise - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:45 Ahal - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:45 Barcelona - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

19:45 Kairat Almaty - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

21:15 Al Hilal - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:00 Arsenal - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Kopenhag - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

22:00 Bayer Leverkusen - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

22:00 Newcastle - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

22:00 PSV - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

22:00 St.Gilloise - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

22:00 Villarreal - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 19 Ekim ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak