Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül Pazar günü sahaya çıkacak futbol maçları

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül Pazar günü sahaya çıkacak futbol maçları

21/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
<p><strong><em><u>Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?</u></em></strong></p>
Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de sahneye çıkacak mücadelede Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk edecek. İspanya La Liga’da ise Barcelona ile Getafe arasında kıyasıya bir çekişme yaşanacak. Avrupa’da da futbol şöleni devam ediyor; İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazar günü oynanacak maçların programı.

Futbolseverleri yine dopdolu bir gün bekliyor. Süper Lig’de günün öne çıkan karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Avrupa’nın dev liglerinde de heyecan sürüyor; İtalya Serie A'da Inter - Sassuolo mücadelesi dikkat çekerken, Fransa Ligue 1’de Marsilya-PSG sahneye çıkacak. Trendyol Süper Lig, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'da de kritik maçlar oynanacak. Taraftarlar “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazar gününün maç programı.

Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

13:30 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

15:30 PSV - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 

16:00 Bournemouth - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

16:00 Sunderland - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Paris FC - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

16:00 Cremonese - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Torino - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Beykoz İshaklı Spor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

16:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Rams Başakşehir - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Kocaelispor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:15 Mallorca - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

17:30 Partick Thistle - Celtic İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final S Sport Plus

17:45 AZ Alkmaar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

18:15 Monaco - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

18:15 Auxerre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:30 Bayer Leverkusen - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:30 Arsenal - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Sumqayıt - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Sakaryaspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Giresunspor - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:30 Elche - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 B.Dortmund - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:30 CA Independiente - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart

21:45 Marsilya - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Barcelona - Getafe İspanya La Liga S Sport

23:30 Sport Recife - Corinthians Brezilya Serie A Smart Spor 2Spor Smart 2

