Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de sahneye çıkacak mücadelede Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk edecek. İspanya La Liga’da ise Barcelona ile Getafe arasında kıyasıya bir çekişme yaşanacak. Avrupa’da da futbol şöleni devam ediyor; İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazar günü oynanacak maçların programı.

Bugün kimin maçı, hangi maçlar var? 13:30 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2 15:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport 15:30 PSV - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 16:00 Bournemouth - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5 16:00 Sunderland - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Paris FC - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 16:00 Cremonese - Parma İtalya Serie A S Sport Plus 16:00 Torino - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2 16:00 Beykoz İshaklı Spor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 16:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Rams Başakşehir - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Kocaelispor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 17:15 Mallorca - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport 17:30 Partick Thistle - Celtic İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final S Sport Plus 17:45 AZ Alkmaar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

18:15 Monaco - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 18:15 Auxerre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 18:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 18:30 Bayer Leverkusen - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:30 Arsenal - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Sumqayıt - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 19:00 Sakaryaspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus 19:00 Giresunspor - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 19:30 Elche - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport 20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 B.Dortmund - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 20:30 CA Independiente - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart 21:45 Marsilya - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4