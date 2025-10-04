Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Bugün sahalarda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de dev derbi nefesleri kesecek: Galatasaray - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig’de ise zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler var; Chelsea - Liverpool ve Leeds United - Tottenham maçları adeta final havasında geçecek. İspanya La Liga’da devler sahnede: Real Madrid, Villarreal karşısında galibiyet peşinde olacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga da futbol coşkusuna sahne olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 4 Ekim Cumartesi günü futbol heyecanının yaşanacağı tüm karşılaşmalar.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı oynanacak?
13:30 Pendikspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 Hertha Berlin - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4
14:00 Kaiserslautern - Bochum Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
14:00 Holstein Kiel - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
14:00 Galatasaray - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok
14:00 12 Bingölspor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
14:00 Tokat Bld. - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Leeds United - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
14:30 Mazıdağı Fosfat - Yeşilyurt Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Real Oviedo - Levante İspanya La Liga S Sport
15:00 Karabük İY - Bozokspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Reims - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports beIN Connect
15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV
15:30 Galata Spor - Silivrispor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 İnkılap FK - Polatlı Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
16:00 Erzurumspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Lazio - Torino İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Parma - Lecce İtalya Serie A Yayın Yok
16:00 Karabağ - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Augsburg - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
16:30 Werder Bremen - St.Pauli Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4S Sport Plus
16:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2S Sport Plus
16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus
17:00 Kocaelispor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Arsenal - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Manchester Utd - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
17:15 Girona - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus
17:30 Sparta Rotterdam - Ajax Hollanda Eredivisie Tivibu Spor
18:00 Metz - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
18:30 Sumqayıt - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 Amedspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Inter - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2
19:00 Niğde Bld. - Osmaniyespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:00 52 Orduspor - Orduspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:00 Bornova 1877 - Altay TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:30 Athletic Bilbao - Mallorca İspanya La Liga S Sport
19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports
20:00 Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:00 Zwolle - PSV Hollanda Eredivisie 3S Sport Plus
21:00 Montpellier - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 2
21:30 Dynamo Dresden - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1
21:45 Atalanta - Como İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Real Madrid - Villarreal İspanya La Liga S Sport
22:05 Auxerre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Detroit - North Carolina ABD USL Championship USL Championship Youtube
23:00 İspanya - Brezilya FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube
23:00 Meksika - Fas FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube