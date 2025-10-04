Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisi nefesleri kesecek. İngiltere Premier Lig 'de zirve yarışı kızışıyor; Chelsea - Liverpool takımları galibiyet için savaşacak. İspanya La Liga 'da Real Madrid - Villarreal mücadelesi dikkat çekiyor. İtalya Serie A'da Atalanta - Como, Fransa Ligue 1 'de Brest - Nantes ve Almanya Bundesliga 'da Eintracht Frankfurt - Bayern Münih gibi dev karşılaşmalar futbol coşkusunu zirveye taşıyacak. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, yarın hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? diye araştırıyor. İşte 4 Ekim Cumartesi bugünkü futbol programı.