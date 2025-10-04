Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 4 Ekim Cumartesi bugünkü futbol programı

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 4 Ekim Cumartesi bugünkü futbol programı

10:444/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar oynanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Bugün sahalarda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de dev derbi nefesleri kesecek: Galatasaray - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig’de ise zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler var; Chelsea - Liverpool ve Leeds United - Tottenham maçları adeta final havasında geçecek. İspanya La Liga’da devler sahnede: Real Madrid, Villarreal karşısında galibiyet peşinde olacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga da futbol coşkusuna sahne olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 4 Ekim Cumartesi günü futbol heyecanının yaşanacağı tüm karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisi nefesleri kesecek. İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı kızışıyor; Chelsea - Liverpool takımları galibiyet için savaşacak. İspanya La Liga'da Real Madrid - Villarreal mücadelesi dikkat çekiyor. İtalya Serie A'da Atalanta - Como, Fransa Ligue 1'de Brest - Nantes ve Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt - Bayern Münih gibi dev karşılaşmalar futbol coşkusunu zirveye taşıyacak. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, yarın hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? diye araştırıyor. İşte 4 Ekim Cumartesi bugünkü futbol programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı oynanacak?

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Hertha Berlin - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

14:00 Kaiserslautern - Bochum Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

14:00 Holstein Kiel - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

14:00 Galatasaray - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

14:00 12 Bingölspor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

14:00 Tokat Bld. - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Leeds United - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

14:30 Mazıdağı Fosfat - Yeşilyurt Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Real Oviedo - Levante İspanya La Liga S Sport

15:00 Karabük İY - Bozokspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Reims - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports beIN Connect

15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV

15:30 Galata Spor - Silivrispor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 İnkılap FK - Polatlı Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Erzurumspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Lazio - Torino İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Parma - Lecce İtalya Serie A Yayın Yok

16:00 Karabağ - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 Augsburg - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

16:30 Werder Bremen - St.Pauli Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4S Sport Plus

16:30 B.Dortmund - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2S Sport Plus

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Kocaelispor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Arsenal - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Manchester Utd - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:15 Girona - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus

17:30 Sparta Rotterdam - Ajax Hollanda Eredivisie Tivibu Spor

18:00 Metz - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:30 Sumqayıt - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Amedspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Inter - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Niğde Bld. - Osmaniyespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 52 Orduspor - Orduspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Bornova 1877 - Altay TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:30 Athletic Bilbao - Mallorca İspanya La Liga S Sport

19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 

20:00 Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:00 Zwolle - PSV Hollanda Eredivisie 3S Sport Plus

21:00 Montpellier - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 2

21:30 Dynamo Dresden - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 1

21:45 Atalanta - Como İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Real Madrid - Villarreal İspanya La Liga S Sport

22:05 Auxerre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Detroit - North Carolina ABD USL Championship USL Championship Youtube

23:00 İspanya - Brezilya FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Meksika - Fas FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper lig
#İngiltere Premier Lig
#Real Madrid
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı: 4 Ekim Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar