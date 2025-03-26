Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir ve 2025 yılında 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kadir gecesinde ibadet etmek ve bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyen müslümanlar teravih namazını değerlendirecek. Peki, Kadir gecesi, bugün teravih saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il teravih, yatsı namazı vakitleri içeriğimizde.
Teravih namazı saatleri Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitlerinde gün gün gösterilmektedir. Ramazan boyunca kılınan teravih namazı bugün Kadir gecesinde de büyük bir coşku ile eda edilecek. Peki, 26 Mart Çarşamba Kadir gecesinde teravih namazı saat kaçta kılınacak?
26 MART KADİR GECESİ TERAVİH NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?
1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vesilesiyle milyonlarca Müslüman camilere akın ediyor. Teravih namazı, İslam'da Ramazan ayına özel bir ibadet olan gece namazıdır. Genellikle yatsı namazından sonra kılınır ve cemaatle eda edilmesi tercih edilir. 26 Mart Çarşamba akşamı teravih namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet imsakiyesi ile belli oldu. Buna göre bu akşam teravih namazı İstanbul’da saat 20.50’de kılınacak. İşte diğer illerin teravih vakitleri;
İstanbul teravih vakti 26 Mart 2025 – 20:50
Ankara teravih vakti 26 Mart 2025 - 20.32
İzmir teravih vakti 26 Mart 2025 – 20.53
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?
Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir.
Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).
Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır.
Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1).
Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.