Bursa’da olağanüstü kuraklık: 1-10 Ekim’de planlı su kesintisi uygulanacak! Bursa’da su kesintisi ne zaman? Hangi mahallelerde olacak? BUSKİ su kesintisi programını duyurdu

Kuraklık nedeniyle baraj seviyelerinin kritik seviyelere düştüğü Bursa'da vatandaşları planlı su kesintileri bekliyor. BUSKİ'nin açıkladığı programa göre 1-10 Ekim arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey'de günlük 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü su kesintileri yapılacak. Peki su kesintileri hangi saatler arasında olacak? Sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi programına göre hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek? İşte BUSKİ'den yapılan resmi açıklamalar ve su kesintisi detayları.

Bursa'da barajlarda su seviyelerinin kritik seviyelere düşmesiyle BUSKİ tarafından planlı su kesintisi uygulanacak. 1-10 Ekim 2025 tarihlerinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinde dönüşümlü olarak günlük 12 saatlik su kesintisi yapılacak. Kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

BUSKİ'den su kesintisi duyurusu BUSKİ'nin 30 Eylül 2025 tarihli resmi internet adresinden (www.buski.gov.tr) yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan kuraklık sebebiyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Baraj doluluk oranları kritik seviyelere düştüğü için planlı su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kesintiler günlük 12 saati aşmamak kaydıyla uygulanacaktır.”

Yetkililer ayrıca, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin bu kesintilerden etkilenmeyeceğini belirtti.

A Grubu Kesintileri

1 Ekim 17:00 → 2 Ekim 05:00

4 Ekim 17:00 → 5 Ekim 05:00

7 Ekim 17:00 → 8 Ekim 05:00

Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler:

Osmangazi: Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar, Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

Yıldırım: Akçağlayan (bir kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey, Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Mollaarap, Musababa, Namazgah, Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler, Yiğitler Otosansit

Nilüfer: 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Ataevler, Badırga (DOSAB, Sanayi), Balat, Barış, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğan, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçe, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Minareliçavuş, Özlüce, Üniversite, Yolçatı, Yurtlar, Yüzüncüyıl

Mudanya: Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş, Yenimahalle

Kestel: Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

Karacabey: Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç

B Grubu Kesintileri

2 Ekim 17:00 → 3 Ekim 05:00

5 Ekim 17:00 → 6 Ekim 05:00

8 Ekim 17:00 → 9 Ekim 05:00

Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler:

Osmangazi: Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

Yıldırım: 152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük, Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yunusemre

Nilüfer: 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı (Toki dahil), Konak, Odunluk

Gürsu: İstiklal, Kurtuluş, Zafer

C Grubu Kesintileri

3 Ekim 17:00 → 4 Ekim 05:00

6 Ekim 17:00 → 7 Ekim 05:00

9 Ekim 17:00 → 10 Ekim 05:00

Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler:

Osmangazi: Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Bağlarbaşı, Çağlayan, Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek (Adnan Menderes, Zekai Gümüşdiş, Fatih Sultan Mehmet), Esentepe, Gaziakdemir, Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı, Maksem, Mollagürani, Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman

Yıldırım: 75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık, Erikli, Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla, Yıldırım, Zümrütevler

Nilüfer: Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

Mudanya: Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı (Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı), İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yörükali

Gürsu: Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

Kestel: Barakfakih (OSB dahil), Serme

