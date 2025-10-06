Yeni Şafak
Bursa'da bugün nerede sular kesilecek? 6 Ekim 2025 Pazartesi BUSKİ planlı kesinti listesi yaşanan ilçeler

Bursa'da bugün nerede sular kesilecek? 6 Ekim 2025 Pazartesi BUSKİ planlı kesinti listesi yaşanan ilçeler

6/10/2025, Pazartesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Duyurunun ardından Bursa'daki vatandaşlar güncel BUSKİ su kesintisi listesinde "Bursa'da bugün nerede sular kesilecek" sorusuna cevap arıyor. Peki, Bursa'da bugün nereden sular kesilecek, saat kaçta, hangi ilçelerde kesilecek? İşte 6 Ekim 2025 Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey Bursa su kesintisi BUSKİ planı...

BURSA'DA PLANLI SU KESİNTİSİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.



BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

01.10.2025 – 10.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI A GRUBU

KESİNTİ BAŞLANGICI KESİNTİ BİTİŞİ KESİNTİ SÜRESİ

1 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 2 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

4 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 → 5 Ekim 2025 Pazar 05:00 12 saat

7 Ekim 2025 Salı 17:00 → 8 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 12 saat

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar,

Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan (bir kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey,

Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Muollaarap, Musababa, Namazgah,

Piremir (bir kısmı), Şirinenler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler,

Yiğitler Otosansit

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Ataevler, Badırga, Badırga DOSAB(Deri), Badırga

Sanayi, Balat, Barış, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğan, Dumlupınar, Ertuğrul,

Fethiye, Gökçe, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,

Minareliçavuş, Özlüce, Üniversite, Yolçatı, Yurtlar, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü,

Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar,

Şükrüçavuş, Yenimahalle

KESTEL Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye,

Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç

B GRUBU

KESİNTİ BAŞLANGICI KESİNTİ BİTİŞİ KESİNTİ SÜRESİ

2 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 3 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

5 Ekim 2025 Pazar 17:00 → 6 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 12 saat

8 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 9 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bahar, Başaran,

Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar,

Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih,

Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kırcaali, Kiremitçi,

Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Santralgaraj, Selamet,

Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük,

Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan,

Yunusemre

NİLÜFER 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB,

İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk

GÜRSU İstiklal, Kurtuluş, Zafer

6 Ekim 2025 Pazartesi su kesintisi yKESİNTİ BAŞLANGICI KESİNTİ BİTİŞİ KESİNTİ SÜRESİ

3 Ekim 2025 Cuma 17:00 → 4 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 12 saat

6 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 → 7 Ekim 2025 Salı 05:00 12 saat

9 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 10 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy,

Atıcılar (bir kısmı), Bağlarbaşı, Çağlayan, Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek

Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Esentepe, Gaziakdemir,

Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı,

Maksem, Mollagürani, Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu,

Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman

YILDIRIM

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlıkızık, Erikli, Esenevler,

Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmetakifersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler,

Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla , Yıldırım, Zümrütevler

NİLÜFER Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı

Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel,

Ülkü, Yaylacık, Yörükali

GÜRSU Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

KESTEL Barakfakih, Barakfakih OSB, Sermeaşayacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

