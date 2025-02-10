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Kılavuz yayınlandı! 2025 Bursluluk sınavı /İOKBS sınavı başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

Kılavuz yayınlandı! 2025 Bursluluk sınavı /İOKBS sınavı başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

09:0710/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ile ilgili detayları yayımladı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların bursluluk başvuru tarihleri ne? İşte MEB bursluluk/ İOKBS bursluluk başvuru kılavuzunu görüntüleme ekranı...

MEB İOKBS/Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, sorusu yanıt buldu. 2025 Bursluluk sınavı başvuru tarihi ve şartları, MEB kılavuzunun yayınlanmasıyla adaylar tarafından araştırılıyor. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için her sene uygulanan sınavın başvuru takvimi açıklandı.

2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak

Kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.


İOKBS BAŞVURU KILAVUZU 2025


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:


BURSLULUK BAŞVURU KILAVUZU 2025

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 04 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacaktır.



İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?


Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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