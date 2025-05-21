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BURSLULUK SINAVI 2025 SONUÇLARI İLAN TARİHİ: İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI 2025 SONUÇLARI İLAN TARİHİ: İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

14:1021/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025’te gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Yurt içi ve yurt dışında binlerce okulda aynı anda uygulanan sınava bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir yaş grubunu kapsayan sınavda, öğrenciler 80 soruyu 100 dakika içinde yanıtladı. Burs hakkı kazanan öğrenciler için ödemeler, Ekim ayı itibarıyla başlayacak. Sonuçların açıklanacağı tarih, MEB’in paylaştığı sınav takvimiyle belli oldu. Sınav sonuçları ve sorgulama ekranı için öğrenciler ve veliler MEB’in resmi internet sitesine yönlendirilecek. Peki, 2025 İOKBS sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Bursluluk Sınavı'na katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar farklı kademelerden öğrencilerin ter döktüğü sınavın ardından, gözler MEB’in açıklayacağı sonuç takvimine çevrildi. Eğitim desteği almaya hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği sınav sonuçlarının, belirlenen tarihte dijital ortamda erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, burs kazanıp kazanmadıklarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

BURSLULUK SINAVI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 27 Nisan'da yapıldı. Bu sene 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURS ÖDEMELERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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