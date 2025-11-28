Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Kasım günü Burs’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa’nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Gemlik, İnegöl de bulunuyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Kasım Bursa su kesintisi saatleri.
28 Kasım Cuma günü Bursa’nın birçok noktasında bakım ve onarım çalışması var. Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa sakinleri için BUSKİ saati verdi. İşte bugün BUSKİ’nin paylaştığı kesintiden etkilenen mahalleler ve arıza bitiş saatleri.
GEMLİK
KURŞUNLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
İNEGÖL
ERTUĞRULGAZİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
KARACABEY
GÖLECİK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 08:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde kaptaj temizliği nedeniyle 27.11.2025 tarihinde Perşembe günü 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.