Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: Bursa’da sular saat kaçta gelecek? 4 ilçe birden etkilenecek

BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ: Bursa’da sular saat kaçta gelecek? 4 ilçe birden etkilenecek

10:1328/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Kasım günü Burs’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa’nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Gemlik, İnegöl de bulunuyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Kasım Bursa su kesintisi saatleri.

28 Kasım Cuma günü Bursa’nın birçok noktasında bakım ve onarım çalışması var. Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa sakinleri için BUSKİ saati verdi. İşte bugün BUSKİ’nin paylaştığı kesintiden etkilenen mahalleler ve arıza bitiş saatleri.

GEMLİK

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

KARACABEY

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 08:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde kaptaj temizliği nedeniyle 27.11.2025 tarihinde Perşembe günü 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

#BUSKİ
#Bursa su kesintisi
#Gemlik
#İnegöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?