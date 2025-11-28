28 Kasım Cuma günü Bursa’nın birçok noktasında bakım ve onarım çalışması var. Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa sakinleri için BUSKİ saati verdi. İşte bugün BUSKİ’nin paylaştığı kesintiden etkilenen mahalleler ve arıza bitiş saatleri.