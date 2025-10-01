BUSKİ revize su kesintisi programını yayınladı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kaç saat kesinti olacak? İşte 10 gün boyunca sürecek su kesintisi programı

Bursa’da su kesintisi güncel programı açıklandı. BUSKİ’nin açıkladığı revize programa göre 1 - 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabey ve Gürsu’da yüzlerce mahallede 12 saatlik planlı kesintiler uygulanacak. A, B ve C grubu olarak belirlenen bölgelerde farklı gün ve saatlerde yapılacak kesintiler; Alaşarköy’den Görükle’ye, Güzelyalı’dan Karacabey’in köylerine kadar çok sayıda mahalleyi kapsıyor. On gün boyunca dönüşümlü olarak sürecek kesintilerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden tedbir alması isteniyor. Peki hangi gün hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte BUSKİ’nin açıkladığı gün gün su kesintisi programı ve etkilenecek tüm mahalleler…
BUSKİ’den kritik duyuru geldi. 1 – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabey ve Gürsu’da yüzlerce mahalleyi kapsayan programda A, B ve C grupları dönüşümlü olarak 12 saat boyunca susuz kalacak. Peki hangi gün hangi ilçede sular olmayacak? İşte detaylı kesinti takvimi…
A GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri
1 Ekim 17:00 → 2 Ekim 05:00
4 Ekim 17:00 → 5 Ekim 05:00
7 Ekim 17:00 → 8 Ekim 05:00
Her kesinti süresi 12 saat olacak.
Osmangazi
Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya (alt kısım), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer
Yıldırım
Akçağlayan (bir kısmı), Çelebi Mehmet, Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey, Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Mollaarap, Musababa, Namazgah, Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler, Yiğitler Otosansit
Nilüfer
19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl
Mudanya
Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş, Yenimahalle
Kestel
Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle
Karacabey
Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç.
B GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri
2 Ekim 17:00 → 3 Ekim 05:00
5 Ekim 17:00 → 6 Ekim 05:00
8 Ekim 17:00 → 9 Ekim 05:00
Her kesinti süresi 12 saat olacak.
Osmangazi
Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme, Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı (bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Panayır (bir kısmı), Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli
Yıldırım
152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük, Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yunusemre
Nilüfer
30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk
Gürsu
İstiklal, Kurtuluş, Zafer.
C GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri
3 Ekim 17:00 → 4 Ekim 05:00
6 Ekim 17:00 → 7 Ekim 05:00
9 Ekim 17:00 → 10 Ekim 05:00
Her kesinti süresi 12 saat olacak.
Osmangazi
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Osmangazi, Panayır (bir kısmı), Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman
Yıldırım
Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlıkızık, Erikli, Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla, Yıldırım, Zümrütevler
Nilüfer
Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık
Mudanya
Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yörükali
Gürsu
Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan
Kestel
Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme.
Bursa’da su kesintilerinde güncelleme yapıldı
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle yapacağı planlı su kesintisinde güncelleme yapıldığı duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir." denildi.