BUSKİ revize su kesintisi programını yayınladı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kaç saat kesinti olacak? İşte 10 gün boyunca sürecek su kesintisi programı

Bursa’da su kesintisi güncel programı açıklandı. BUSKİ’nin açıkladığı revize programa göre 1 - 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabey ve Gürsu’da yüzlerce mahallede 12 saatlik planlı kesintiler uygulanacak. A, B ve C grubu olarak belirlenen bölgelerde farklı gün ve saatlerde yapılacak kesintiler; Alaşarköy’den Görükle’ye, Güzelyalı’dan Karacabey’in köylerine kadar çok sayıda mahalleyi kapsıyor. On gün boyunca dönüşümlü olarak sürecek kesintilerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden tedbir alması isteniyor. Peki hangi gün hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte BUSKİ’nin açıkladığı gün gün su kesintisi programı ve etkilenecek tüm mahalleler…

2 /8 A GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri 1 Ekim 17:00 → 2 Ekim 05:00 4 Ekim 17:00 → 5 Ekim 05:00 7 Ekim 17:00 → 8 Ekim 05:00 Her kesinti süresi 12 saat olacak. Osmangazi Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya (alt kısım), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer Yıldırım Akçağlayan (bir kısmı), Çelebi Mehmet, Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey, Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Mollaarap, Musababa, Namazgah, Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler, Yiğitler Otosansit Nilüfer 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl Mudanya Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş, Yenimahalle Kestel Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle Karacabey Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç.

3 /8 B GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri 2 Ekim 17:00 → 3 Ekim 05:00 5 Ekim 17:00 → 6 Ekim 05:00 8 Ekim 17:00 → 9 Ekim 05:00 Her kesinti süresi 12 saat olacak. Osmangazi Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme, Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı (bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Panayır (bir kısmı), Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli Yıldırım 152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük, Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yunusemre Nilüfer 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk Gürsu İstiklal, Kurtuluş, Zafer.

4 /8 C GRUBU – Su Kesintisi Bölgeleri 3 Ekim 17:00 → 4 Ekim 05:00 6 Ekim 17:00 → 7 Ekim 05:00 9 Ekim 17:00 → 10 Ekim 05:00 Her kesinti süresi 12 saat olacak. Osmangazi Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Osmangazi, Panayır (bir kısmı), Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman Yıldırım Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlıkızık, Erikli, Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla, Yıldırım, Zümrütevler Nilüfer Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık Mudanya Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yörükali Gürsu Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan Kestel Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme.

5 /8 Bursa’da su kesintilerinde güncelleme yapıldı BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle yapacağı planlı su kesintisinde güncelleme yapıldığı duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir." denildi.

