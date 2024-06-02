Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yeniden seçim yapıldı. CHP'nin kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu, yenilenen seçimler için vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Peki Büyükkarıştıran seçim sonuçları Yenilenen seçimleri kim kazandı? Büyükkarıştıran belediye başkanı kim oldu
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 08:00’de başladı.
YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti. Seçimde 4.950 seçmenin 4.521’i oy kullanmış, kullanılan oyların 4.365’i geçerli sayılmıştı.
Büyükkarıştıran belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı Ertuğrul Çamlıca mı Hakan Karaman mı?
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.
Büyükkarıştıran belediye başkan adayları
Milliyetçi Hareket Partisi Erkan Tezcan - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Cumhuriyet Halk Partisi Ertuğrul Çamlıca - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Yeniden Refah Partisi Fatih Şafak - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Demokratik Sol Parti Hakan Karaman - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Adalet ve Kalkınma Partisi Rasim Vatansever - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Saadet Partisi Yusuf Berber - (Kırklareli / Büyükkarıştıran)
Ertuğrul Çamlıca kimdir?
Ertuğrul Çamlıca, 1966 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu.
İlkokulu Lüleburgaz, orta öğrenimini Büyükkarıştıran'da tamamlayan Çamlıca, Çorlu Teknik Meslek Lisesinden mezun oldu.
Uzun yıllar ticaretle uğraşan Çamlıca, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükkarıştıran Belediye Başkanı seçildi. Ertuğrul Çamlıca, evli ve iki çocuk babasıdır.
Rasim Vatansever kimdir?
Rasim Vatansever, 1982 yılında Bulgaristan'ın Silistre kentine bağlı Dulovo kasabasında doğdu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Vatansever, 12 yıl Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde aile hekimliği yaptı.
Fransızca, Bulgarca, Almanca, Rusça ve İngilizce bilen Vatansever, evli ve 1 çocuk babasıdır.