Büyükkarıştıran belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı Ertuğrul Çamlıca mı Hakan Karaman mı?

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.