Canan Karatay kışın tüketilmemesi gereken sebzeleri "Hiçbir faydası yok" diyerek açıkladı

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son yayınladığı videosunda, kış mevsiminde tüketilmesi gereken sebzelerin sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekti. "Hastalıklardan Koruyan Kış Sebzeler!" başlıklı videosunda, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek ve vücut direncini artıracak sebzelerin önemi vurgulandı.
Karatay, özellikle lahana, brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli gibi kış sebzelerinin sağlık açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti. Bu sebzelerin, grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruyucu etki sağladığını ifade etti.
Bağışıklık Sistemi İçin Güçlü Destek
Canan Karatay, kış sebzelerinin yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içerdiğine dikkat çekerek, bu besinlerin vücutta iltihaplanmayı azalttığını ve hücre yenilenmesini desteklediğini söyledi. Karatay, düzenli olarak bu sebzeleri tüketmenin, vücutta hastalıklarla savaşan savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini vurguladı.
Doğal ve Organik Beslenmenin Önemi
Prof. Dr. Karatay, bu sebzelerin organik ve doğal yollarla yetiştirilmiş olanlarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Doğal beslenme, sağlıklı kalmak için en önemli faktörlerden biridir" diyen Karatay, kış sebzelerinin besin değerlerinin korunması için doğru pişirme yöntemlerinin de önem taşıdığını belirtti. Buharda pişirme yöntemi, sebzelerin vitamin kaybını en aza indirerek sağlık üzerindeki faydalarını artırıyor.
Sebzelerin Pişirme Yöntemi de Önemli
Canan Karatay, sebzelerin doğru pişirme yöntemlerinin sağlık açısından önemli olduğuna değindi. Özellikle buharda pişirme yönteminin, sebzelerin besin değerlerini koruyarak, vitamin kaybını en aza indirdiğini ifade etti. Karatay, kızartmalardan kaçınılması gerektiğini, çünkü bu tür pişirme yöntemlerinin sebzelerin sağlıklı özelliklerini kaybettirebileceğini belirtti.
Kışın hangi sebzeler yenmeli?
Lahana, kereviz, karnabahar, brokoli, yer elması, turp ve pancarlar kışın tüketilebilir. Kuru soğan, sarmısak, mor soğan turşusu yapıp tüketebiliriz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve bağırsaklarımızın iyi çalışması için.
Kışın hangi sebzeler yenmemeli?
Domates, biber, patlıcan gibi yaz sebzeleri kışın tüketilmemeli. Hep ilaçlı ve hormonlu oluyor. Doğal yaz sebzeleri ile turşu yaparak kışın tüketebilirsiniz. Kışın kış sebzeleri yenmeli.