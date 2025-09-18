Canan Karatay kışın tüketilmemesi gereken sebzeleri "Hiçbir faydası yok" diyerek açıkladı

Doğal ve Organik Beslenmenin Önemi





Prof. Dr. Karatay, bu sebzelerin organik ve doğal yollarla yetiştirilmiş olanlarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Doğal beslenme, sağlıklı kalmak için en önemli faktörlerden biridir" diyen Karatay, kış sebzelerinin besin değerlerinin korunması için doğru pişirme yöntemlerinin de önem taşıdığını belirtti. Buharda pişirme yöntemi, sebzelerin vitamin kaybını en aza indirerek sağlık üzerindeki faydalarını artırıyor.