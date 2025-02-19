Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışları etkisini artırarak devam ediyor. Bazı illerde Valilikler kar yağışı sonrası okulların tatil edildiğini açıklamakta. Yarın bir çok ilde sağanak karın etkili olması bekleniyor. Peki Çankırı, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Kırıkkale’de 20 Şubat Perşembe günü oku var mı yok mu, okul olacak mı, Valilik açıklama yaptı mı?

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını açıkladı. Ülke genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı uyarıldı. Çankırı, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar’da 20 Şubat Perşembe günü oku var mı yok mu, okul olacak mı, Valilik açıklama yaptı mı?

2 /6 Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü yarın için Eskişehir Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi. Eskişehir’de yarın gün boyunca alçak bulutlar etkili olacak ve sıcaklık en yüksek -1°C, en düşük -8°C seviyelerinde seyredecek. Hafif kar yağışı bekleniyor.

3 /6 Çankırı’da okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler Çankırı Valiliği'nden gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Ancak şu ana kadar 20 Şubat Perşembe günü için Valilikten okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava az bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık -2°C, en düşük sıcaklık ise -11°C olarak bekleniyor.

4 /6 Bilecik’te okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için Bilecik Valiliği'nden kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

5 /6 Kütahya’da okullar tatil mi? Çarşamba günü Kütahya’da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 20 Şubat yarın okul tatiline ilişkin Kütahya Valiliğinden bir açıklama gelmedi.