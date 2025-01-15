ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14/07/2024 tarihinde lisans, 01/09/2024 tarihinde ön lisans, 15/09/2024 tarihinde ortaöğretim mezunları için yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (https://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir

belge gönderilmeyecektir. 1.4 Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.