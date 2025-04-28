Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Nisan güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 28 Nisan 2025 Pazartesi günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (28 Nisan 2025 Pazartesi) Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.









3 /5 Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (28 Nisan 2025)

Alış: 6.492,1400

Satış: 6.635,0300







4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 12.951,41

Satış: 13.277,63











