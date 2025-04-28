Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 28 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 28 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Tuğba Güner
14:0128/04/2025, الإثنين
G: 28/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Nisan güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 28 Nisan 2025 Pazartesi günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (28 Nisan 2025 Pazartesi)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor. 





Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (28 Nisan 2025)


Alış: 6.492,1400


Satış: 6.635,0300




Yarım altın ne kadar?


Alış: 12.951,41


Satış: 13.277,63







Tam altın ne kadar oldu?


Alış: 26.734,00


Satış: 26.960,00




#çeyrek altın
#altın
#altın fiyatları
#canlı altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi