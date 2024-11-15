Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da “küçük altın”dır. Sünnet, evlilik ve yeni doğan bebekler için hediye amaçlı, hem de doğru bir yatırım aracıdır. Ayrıca çeyrek altın, bazı kadınlar ve erkekler tarafından “altın günü” adı verilen ve ülkemiz insanlarına has bir uygulama ile birikim amacıyla da kullanılır.

Çeyrek Altın Özellikleri

-22 Ayar Altın

-Kulplu Ağırlığı: 1.81 gram

-Has Altın Miktarı: 1,605 gram

-Çapı: 18 mm