Çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir veri. Çeyrek altın ne kadar sorusu, altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sıklıkla araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı, gün içerisinde sürekli olarak değişkenlik gösterse de, uzun vadede genellikle değerini koruyan bir yatırım aracı olarak kabul edilir. ABD seçimleri sonrası altın fiyatları düşüşte. Çeyrek altında haftalık kayıp yüzde 4’e yakın. Peki bugün çeyrek ne kadar? İşte gram altın güncel fiyatı.
Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? soruları yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Çeyrek altın fiyatı, döviz kurlarındaki değişimler ve uluslararası altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte sürekli güncellenmektedir. Anlık çeyrek altın fiyatı ve güncel piyasa bilgilerini takip ederek, altın yatırımlarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz. ABD seçimleri sonrası kırdığı rekorlardan geri çekilen çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL olduğu yatırımcının gündeminde. İşte, 15 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın fiyatları...
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.818,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.877,00 TL
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 2.835,71 TL
Gram altın satış fiyatı 2.836,23 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 19.274,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 19.428,00 TL
Çeyrek Altın Nedir ?
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır.
Çeyrek altının ön yüzünde, Atatürk’ün portresi ve etrafında yıldızlar sıralanmış ve defne yapraklı çiçeklerden oluşturulmuş çelenk şeklinde motifle süslenmiş bir görüntüsü vardır. Arka yüzünde ise Türkçe motifli yazı ile “Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi” ibaresi yer alır.
Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da “küçük altın”dır. Sünnet, evlilik ve yeni doğan bebekler için hediye amaçlı, hem de doğru bir yatırım aracıdır. Ayrıca çeyrek altın, bazı kadınlar ve erkekler tarafından “altın günü” adı verilen ve ülkemiz insanlarına has bir uygulama ile birikim amacıyla da kullanılır.
Çeyrek Altın Özellikleri
-22 Ayar Altın
-Kulplu Ağırlığı: 1.81 gram
-Has Altın Miktarı: 1,605 gram
-Çapı: 18 mm