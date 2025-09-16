Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

12:4716/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

16 Eylül Salı günü farklı bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle Ege Denizi ve Balıkesir Sındırgı çevresinde hissedilen depremler merak uyandırırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son dakika verilerine çevrildi. İşte 16 Eylül Salı günü meydana gelen son depremler listesi…

Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar, gün içinde yaşanan sarsıntıların ardından deprem bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. “Ege’de deprem mi oldu, Sındırgı’da deprem mi meydana geldi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesini paylaştı. İşte 16 Eylül 2025 Salı gününe ait son depremler…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 16 EYLÜL SALI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem saat 09:20'de ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 3.4 şiddetinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 16 EYLÜL SALI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#deprem
#son depremler
#kandilli
#afad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?