DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

16 Eylül Salı günü farklı bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle Ege Denizi ve Balıkesir Sındırgı çevresinde hissedilen depremler merak uyandırırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son dakika verilerine çevrildi. İşte 16 Eylül Salı günü meydana gelen son depremler listesi…
Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar, gün içinde yaşanan sarsıntıların ardından deprem bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. “Ege’de deprem mi oldu, Sındırgı’da deprem mi meydana geldi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesini paylaştı. İşte 16 Eylül 2025 Salı gününe ait son depremler…
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 16 EYLÜL SALI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem saat 09:20'de ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 3.4 şiddetinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 16 EYLÜL SALI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.