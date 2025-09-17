Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

09:4717/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası sosyal medyada “Deprem mi oldu?” paylaşımları hızla çoğaldı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Sabah saatlerinde İstanbul’da meydana gelen sarsıntı vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Çevresinde sallantı hisseden birçok kişi, sosyal medyada “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu gündeme taşıdı. Konuya dair en net bilgilendirme ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılacak açıklamalarla paylaşılacak.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 16 EYLÜL SALI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem saat 09:20'de ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 3.4 şiddetinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 16 EYLÜL SALI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#deprem
#son depremler
#kandilli
#afad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?