DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası sosyal medyada “Deprem mi oldu?” paylaşımları hızla çoğaldı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamalarına çevrildi.
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 16 EYLÜL SALI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem saat 09:20'de ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 3.4 şiddetinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 16 EYLÜL SALI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.