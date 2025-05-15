Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..

1 /4 Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son olarak saat 04.08'de İskilip Çorum'da 3.1 büyüklüğünde ve saat 04.18'de Erzurum Narman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 /4 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem) Anasayfa Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-05-14 17:04:08 36.36361 38.78389 7.0 ML 1.9 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [38.33 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay 2025-05-14 16:28:35 35.49833 31.20222 19.23 ML 2.3 Akdeniz - [115.56 km] Kumluca (Antalya) Detay 2025-05-14 15:56:00 38.16944 38.175 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 14:35:55 38.70722 43.12611 7.19 ML 1.8 Van Gölü - [06.40 km] Tuşba (Van) Detay 2025-05-14 14:34:45 39.215 28.99139 13.67 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 14:27:52 42.64361 27.29667 6.99 ML 1.3 Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - [62.14 km] Kofçaz (Kırklareli) Detay 2025-05-14 14:24:57 40.81417 28.12194 9.53 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay 2025-05-14 14:11:03 40.72833 40.83944 7.0 ML 1.0 İkizdere (Rize) Detay 2025-05-14 14:06:29 41.50694 32.41556 7.05 ML 1.6 Merkez (Bartın) Detay 2025-05-14 14:05:01 39.33472 33.78361 7.01 ML 1.2 Kaman (Kırşehir) Detay 2025-05-14 13:55:24 39.87056 39.7275 12.53 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan) Detay 2025-05-14 13:17:09 37.58972 37.27361 7.2 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-14 13:12:36 36.42389 38.78583 6.98 ML 1.8 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.67 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay 2025-05-14 13:08:36 38.25417 38.09111 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 13:06:41 38.32306 38.15639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 13:04:19 39.45806 28.13806 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay 2025-05-14 13:03:31 39.2875 28.08806 5.48 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) Detay 2025-05-14 12:51:15 39.90333 28.84917 7.04 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) Detay 2025-05-14 12:35:18 38.27361 38.13556 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 11:50:32 39.25417 27.78806 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa) Detay 2025-05-14 11:29:45 38.24889 38.11111 12.7 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 10:22:58 39.115 28.93167 5.62 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 10:07:39 39.64222 27.84611 12.06 ML 1.9 Altıeylül (Balıkesir) Detay 2025-05-14 09:39:54 38.12722 37.48083 7.02 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-14 09:28:35 40.80361 35.19 6.99 ML 1.7 Gümüşhacıköy (Amasya) Detay 2025-05-14 09:24:44 37.11222 30.55861 7.0 ML 1.5 Döşemealtı (Antalya) Detay 2025-05-14 09:00:37 38.02806 37.69222 13.69 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) Detay 2025-05-14 07:37:30 40.87667 28.7225 7.07 ML 1.6 Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul) Detay 2025-05-14 07:34:34 40.85861 28.71 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay 2025-05-14 06:42:07 38.88556 37.43333 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay 2025-05-14 06:35:23 37.93444 36.48167 7.79 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-14 06:21:32 39.51861 29.36 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay 2025-05-14 06:20:05 39.22611 28.96833 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 06:17:32 39.20583 28.95611 14.78 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 06:11:41 39.23889 28.98361 7.6 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 06:03:08 39.20028 28.94528 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 05:54:55 38.86778 37.4375 6.85 ML 2.3 Gürün (Sivas) Detay 2025-05-14 05:20:17 39.20167 28.98611 6.96 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 05:00:47 39.20861 28.96972 10.92 ML 2.9 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 04:59:18 39.22417 28.97528 10.58 ML 3.2 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 04:51:11 38.84778 37.42028 7.12 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay 2025-05-14 04:19:38 38.63889 37.35806 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) Detay 2025-05-14 04:18:14 37.87722 37.79583 7.58 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) Detay 2025-05-14 04:16:48 38.33972 38.78139 9.86 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay 2025-05-14 04:13:29 36.07417 31.22 37.04 ML 2.6 Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya) Detay 2025-05-14 04:08:32 38.38083 38.91917 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay 2025-05-14 03:57:07 35.40639 27.15083 6.8 ML 3.3 Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla) Detay 2025-05-14 03:30:08 35.34694 26.82389 7.1 ML 2.3 Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla) Detay 2025-05-14 03:26:19 38.385 38.91333 7.01 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) Detay 2025-05-14 03:18:54 36.60917 36.40583 7.18 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) Detay 2025-05-14 03:17:14 37.8275 36.09556 5.71 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) Detay 2025-05-14 03:15:21 39.65556 27.85667 9.06 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) Detay 2025-05-14 02:58:59 38.49306 38.02861 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay 2025-05-14 02:51:12 37.805 26.97 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın) Detay 2025-05-14 02:15:32 38.22 38.64167 7.06 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay 2025-05-14 01:51:17 35.29028 27.0475 49.0 MW 6.0 Akdeniz - [159.91 km] Datça (Muğla) Detay 2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) Detay 2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay 2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan) Detay 2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-14 00:15:06 39.22778 28.97194 10.46 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 00:08:25 38.43028 37.46944 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay 2025-05-14 00:03:06 37.28806 37.03306 12.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-13 22:24:52 40.83111 28.09889 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay 2025-05-13 22:22:54 40.83694 28.08889 7.06 ML 1.8 Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay 2025-05-13 22:19:37 40.81667 28.12722 6.95 ML 2.1 Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay 2025-05-13 21:40:53 37.93917 27.6525 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 21:12:20 39.38722 28.46944 7.01 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay 2025-05-13 20:50:47 39.69194 25.75583 10.31 ML 3.3 Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) Detay 2025-05-13 20:46:30 40.84306 28.22194 10.86 MW 3.8 Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) Detay 2025-05-13 20:46:03 38.21778 31.58389 7.0 ML 1.0 Doğanhisar (Konya) Detay 2025-05-13 19:42:33 38.64028 30.89361 9.98 ML 1.4 Çay (Afyonkarahisar) Detay 2025-05-13 19:41:27 38.63444 30.86583 8.99 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar) Detay 2025-05-13 19:39:45 36.15 36.84361 6.43 ML 1.7 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) Detay 2025-05-13 19:34:46 39.48694 42.48667 7.38 ML 1.3 Tutak (Ağrı) Detay 2025-05-13 19:29:11 40.00889 42.78778 7.0 ML 1.6 Kağızman (Kars) Detay 2025-05-13 18:56:57 40.16806 32.91722 6.92 ML 1.5 Çubuk (Ankara) Detay 2025-05-13 18:54:23 38.47167 39.16333 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay 2025-05-13 18:37:52 38.09167 36.62611 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-13 18:33:04 39.50833 28.14028 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay 2025-05-13 18:28:43 39.24944 28.98 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-13 17:51:32 37.9425 27.63611 6.97 ML 1.6 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 17:51:01 37.93778 27.63722 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 17:10:34 37.93778 27.64056 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 16:21:21 39.17056 28.90611 6.61 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-13 16:19:02 39.24222 28.94806 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-13 16:17:07 40.82944 28.25722 6.99 ML 3.1 Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul) Detay 2025-05-13 16:16:14 36.57167 33.54389 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin) Detay 2025-05-13 16:06:54 40.83167 28.245 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul) Detay 2025-05-13 16:03:43 40.82944 28.27111 6.99 ML 2.0 Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul) Detay 2025-05-13 15:42:05 39.65472 38.795 6.88 ML 1.4 Kemah (Erzincan) Detay 2025-05-13 15:24:03 39.17111 28.92778 5.79 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-13 14:54:12 38.61667 38.13556 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) Detay 2025-05-13 14:49:47 40.45167 29.15833 12.1 ML 3.0 Gemlik (Bursa) Detay 2025-05-13 14:45:09 37.77111 36.31333 7.09 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay 2025-05-13 14:32:51 37.92333 27.64306 7.01 ML 2.2 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 14:32:23 37.91778 27.63444 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın) Detay 2025-05-13 14:31:00 38.22444 27.70444 7.0 ML 1.9 Bayındır (İzmir)





3 /4 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.