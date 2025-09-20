Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DGS EK TERCİH KILAVUZU 2025: DGS 2025 ek tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2025: DGS 2025 ek tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

10:4820/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu adayların gündeminde. ÖSYM, 8 Eylül 2025’te açıkladığı yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar için ek tercih sürecini başlatacak. İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar, yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjanları, taban puanları ve geçiş yapılabilecek bölümleri inceleyerek tercih yapabilecek. ÖSYM ayrıca, sonuçlara göre yerleşen aday sayısı ve puan bilgilerini de paylaşacak.

DGS ek yerleştirme takvimi adayların yakın takibinde. ÖSYM’nin 8 Eylül’de duyurduğu sonuçların ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ikinci tercih dönemi gündeme geldi. Adaylar, ek tercih kılavuzunda yer alacak taban puanları ve bölümleri inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

2025 DGS Ek Tercih Taban Puanları

ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.

2025 DGS Boş Kontenjan Sayısı

Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.

Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.

DGS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Henüz DGS ek tercih tarihleri için resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin, YKS ek tercihlerinin ardından başlaması bekleniyor. Güncel bilgiler geldiğinde haberimizde paylaşılacak.

#dgs
#dgs ek tercih
#Dgs Ek Tercih Kılavuzu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA! Emekli maaş promosyon kampanyası açıklandı: En yüksek ödeme veren bankalar hangileri?