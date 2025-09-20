DGS EK TERCİH KILAVUZU 2025: DGS 2025 ek tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu adayların gündeminde. ÖSYM, 8 Eylül 2025’te açıkladığı yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar için ek tercih sürecini başlatacak. İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar, yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjanları, taban puanları ve geçiş yapılabilecek bölümleri inceleyerek tercih yapabilecek. ÖSYM ayrıca, sonuçlara göre yerleşen aday sayısı ve puan bilgilerini de paylaşacak.

1 /4 DGS ek yerleştirme takvimi adayların yakın takibinde. ÖSYM’nin 8 Eylül’de duyurduğu sonuçların ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ikinci tercih dönemi gündeme geldi. Adaylar, ek tercih kılavuzunda yer alacak taban puanları ve bölümleri inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

2 /4 2025 DGS Ek Tercih Taban Puanları ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.

3 /4 2025 DGS Boş Kontenjan Sayısı Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu. Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.