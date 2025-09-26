DGS EK TERCİH TARİH AÇIKLAMALARI 2025: DGS ek tercihler ne zaman alınacak, ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı?

DGS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan binlerce aday, gözünü ek tercih dönemine çevirdi. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte yeni bir şans doğacak. Şimdi en çok merak edilen soru şu: 2025 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?