DGS EK TERCİH TARİH AÇIKLAMALARI 2025: DGS ek tercihler ne zaman alınacak, ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı?

10:4426/09/2025, Cuma
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans programlarına yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile boş kontenjanlar ve taban puanlar duyurulacak. Peki, DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan binlerce aday, gözünü ek tercih dönemine çevirdi. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte yeni bir şans doğacak. Şimdi en çok merak edilen soru şu: 2025 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tariheleri henüz belli değil. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından yapılacak duyuru kapsamında belli olacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu da yayınlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

