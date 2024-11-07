DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Dikey Geçiş ek tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapıldı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için beklenen ÖSYM ek yerleştirme açıklaması geldi. Peki; ÖSYM DGS ek tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, detaylar...
DGS ek tercih sonuçları 7 Kasım 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarına 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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EK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.