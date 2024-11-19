Doğal gaz yardımı ödemleri kış aylarının gelmesiyle birlikte gündemin önemli konu başlıklarından iri haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılından beri uygulamada olan yardımlar kapsamında 521 bin 411 hak sahibine toplamda 153,3 milyon lira ödeme desteği yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bu sene ne kadar, kaç TL? 2024 Kasım, Aralık doğal gaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları nedir?
Doğal gaz yardımı ödeme tarihleri takvimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bakan Göktaş, kış dönemi doğal gaz yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. İşte 2024 Kasım doğal gaz tüketim desteği ödeme tarihleri...
KASIM AYI DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NEDİR?
Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasından işlem gerçekleştirilebiliyor.
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren bakan Göktaş,
"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."
açıklamasında bulundu.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?
Doğal gaz desteği ödemeleri, PTT kartlarına yatırılacaktır. Hak sahipleri, PTT'ye başvurularını yaparak doğal gaz faturalarını ibraz ettikten sonra desteği alabilecekler. Başvuru ekranına ve detaylı bilgilere e-Devlet üzerinden erişebilirsiniz.