Kadın Çalışanların Doğum İzni Ne Zaman Başlar?

Doğum izni, doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Hamileliğin 40 hafta sürdüğü varsayılacak olursa kadın çalışanlar, 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Bebek 8 haftalık veya diğer bir deyişle 2 aylık olduğundaysa ücretli izin bitiyor.

4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”



