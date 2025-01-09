Doğum izni artacak mı sorusu, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini belirtirken doğum izni konusuna da değindi. Düzenlemenin detayları ise ortaya çıktı. Hem çalışan anneye hem çalışan babaya doğum izni geliyor! İşte detaylar.
Çalışan annelerin doğum izni hakkı için açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alarm veren doğum artış hızı sonrası 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etmişti. Bugün ilk adım atıldı. Nüfus Politikaları Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kurulda önemli mesajlar verdi. Yılmaz, doğum oranlarını artırmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı düzenlemeler planladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin nüfus politikaları yeniden gözden geçirilirken, nüfus artışını hızlandırmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Yılmaz, "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" açıklamasında bulundu.
Doğum izni artacak mı?
Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.
Kadınlara ev ve iş hayatına yönelik hangi adımlar atılacak?
Kadınların hem ev hayatını, hem iş hayatını aynı anda sağlıklı biçimde sürdürmeleri ve ikisi arasında bir tercihe zorlanmamaları için yeni çalışma modelleri geliştirmemiz gerekiyor.
Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine; doğum yardımlarından esnek ve uzaktan çalışmaya birçok alternatifi çok yönlü ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız."
Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda:
Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,
Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması,
Babalar için 6 ay ücretli, 6 ay ücretsiz izin hakkı tanınması,
Kamu çalışanlarına kreş desteği verilmesi,
Kreş imkanı olmayan bölgelerde parasal katkı sağlanması gibi düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
Genç çiftlere yeni maddi destekler verecek mi?
Yılmaz, şöyle devam etti: "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.
Doğum İzni Çeşitleri Nelerdir?
Doğum, annelik ve hamilelik gibi süreçler aslında birbiriyle paralel birçok izni beraberinde getiriyor. Kısaca özetlemek gerekirse doğum izni kapsamında yer alan izinler şöyle sıralanıyor:
Doğum izni
Çoğul gebelik doğum izni
Erken doğum izni
Süt izni
Hamilelik doktor kontrolü izni
Kadın Çalışanların Doğum İzni Ne Zaman Başlar?
Doğum izni, doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Hamileliğin 40 hafta sürdüğü varsayılacak olursa kadın çalışanlar, 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Bebek 8 haftalık veya diğer bir deyişle 2 aylık olduğundaysa ücretli izin bitiyor.
4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”
Ölüm İzni Kaç Gündür?
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yakını vefat eden işçinin ölüm izni Ek Madde 2 uyarınca üç gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 104/B kapsamında memur olarak çalışan bir kişiye yedi gün ölüm izni verilir.
Ölüm İzni Kimlere Verilir?
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin;
Ana veya babasının,
Eşinin,
Kardeşinin,
Çocuğunun vefat etmesi halinde ölüm izni verilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurun;
Kendisinin veya eşinin ana veya babasının,
Eşinin,
Kardeşinin, çocuğunun ölmesi halinde izin verilir.