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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI? Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI? Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

12:0110/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2025 yılında başlatılan yeni doğum yardımı uygulamasıyla birlikte, çocuk sahibi olan ailelere yönelik destek ödemeleri yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenleme kapsamında, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Başvuruların Nisan ayında alınmaya başlanmasının ardından, anneler gözlerini ödeme tarihlerine çevirdi. Mayıs ayı itibarıyla hesaplara geçmesi beklenen destek, Anneler Günü öncesinde yatırılacak.

Doğum yardımı başvurularına ilişkin süreç devam ederken, 2025 yılı için ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu annelerin gündeminde yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yeni uygulamayla birlikte, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için belirlenen doğum yardımı destekleri kapsamında ilk ödemelerin Mayıs ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bakan Mahinur Göktaş, başvuruların hızla alındığını belirterek Anneler Günü’nü kapsayacak şekilde ödemelerin yapılacağını duyurdu.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

"Aile Yılı" sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Doğum yardımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden devam ediyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı başvurusu yapılıyor. Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

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