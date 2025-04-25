1. Sebzeleri Temizleyin ve Doğrayın: Sebzelerinizi iyice yıkayın ve kullanılacak boyutlara göre doğrayın. Örneğin, brokoliyi çiçeklere ayırın, havuçları dilimleyin veya küp şeklinde doğrayın.

2. Blanşlama İşlemi: Sebzeleri dondurucuya atmadan önce kısa bir süre kaynar suya daldırmak, "blanşlama" olarak bilinen işlemi yapmanızı sağlar. Blanşlama, sebzelerin enzim aktivitesini durdurarak renklerini korumasına ve besin değerlerinin bozulmamasına yardımcı olur. Blanşlama için sebzeleri kaynar suya 2-5 dakika arası bırakın ve sonra soğuk suya daldırın.

3. Havadar Ortamda Kurutma: Blanşlama işleminden sonra sebzelerin fazla suyunun gitmesi için iyice kurutun. Fazla su, sebzelerin birbirine yapışmasına ve buz kristallerinin oluşmasına yol açabilir.

4. Hızlı Buzlanma İçin Seperatör Kullanımı: Sebzeleri dondurucu poşetlerine veya kaplarına koymadan önce, sebzelerin birbirine yapışmaması için tek bir tabaka halinde yayarak bir tepsiye dizin. Dondurucuda 1-2 saat bekleterek sebzelerin hızla donmasını sağlayın.

5. Poşetlere Yerleştirme: Sebzeler donduktan sonra, vakumlu dondurucu poşetlerine yerleştirip hava boşluğu bırakmadan sıkıca kapatın. Bu, dondurulmuş sebzelerinizin taze kalmasını sağlar.

6. Etiketleme: Poşetleri veya kutuları tarihle etiketleyin. Dondurulmuş sebzelerin ne zaman dondurulduğunu bilmek, depolama süresini takip etmek için önemlidir



